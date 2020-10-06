Василий Шлындиков: Зарплаты белорусов существенно уменьшатся 4 6.10.2020, 12:19

2,535

Падение уже началось.

Согласно данным Белстата в августе средняя зарплата в стране сократилась.

Если в белорусской валюте падение зарплаты якобы не очень существенное, то в пересчете на доллары по теперешнему курсу оказывается, что средний заработок снизился очень ощутимо.

Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков в комментарии udf.by отметил, что политические события в стране не дают оснований для позитивного прогноза.

«На фоне происходящих в стране событий после президентских выборов вряд ли кто-то даст точный ответ на вопрос о размере средней зарплаты в следующем году. Сказать можно с уверенностью только одно: зарплаты, конечно, уменьшатся. Падение будет не только к концу этого года, но и на протяжении следующего – притом существенное», – сказал Шлындиков.

Шлындиков констатировал, что белорусская экономика оказалась в «ужасном состоянии», из-за стагнации, коронакризиса и событий после президентских выборов.

«Беларусь в долгах как в шелках. Деньги нужно отдавать, а отдавать нечем. Ничего хорошего нас не ждет», – полагает Шлындиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».