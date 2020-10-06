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Ученые нашли на Марсе нашли множество водных оазисов

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  • 6.10.2020, 12:31
Ученые нашли на Марсе нашли множество водных оазисов

Они находятся на склонах вулканов Красной планеты.

Зонд "ЭкзоМарс-TGO" нашел в экваториальных регионах Марса множество крупных залежей воды. Большинство из них скрывается на склонах Олимпа и других крупнейших марсианских вулканов, сообщает tass.ru.

Об этом рассказал член научной команды миссии Алексей Малахов на одиннадцатом Московском симпозиуме по изучению Солнечной системы, который проходит в Институте космических исследований РАН.

"С помощью прибора FREND мы впервые измерили концентрацию воды в очень локализованных участках на поверхности Марса. По размерам они сопоставимы с зонами посадки космических аппаратов или крупными местными чертами рельефа, такими как каньоны или кратеры. Мы выделили семь зон в приэкваториальных широтах Марса, где концентрация воды оказалась очень высокой", – отметил ученый.

За последние десять лет планетологи открыли множество свидетельств того, что в древности на поверхности Марса существовали реки, озера и целые океаны воды. Ученые считают, что в них было примерно столько же воды, как и в Северном Ледовитом океане. Более того, общего количества воды на юном Марсе хватило бы, чтобы покрыть его поверхность слоем влаги толщиной в 140 м. Однако куда эта вода пропала, ученые пока не могут точно сказать.

Сегодня эту загадку пытаются решить сразу два космических аппарата – американский зонд MAVEN, который вышел на орбиту Марса в 2014 году, и российско-европейский аппарат "ЭкзоМарс-TGO", который изучает атмосферу Красной планеты c февраля 2018 года. Обе миссии измеряют количество воды в разреженной атмосфере Марса и отслеживают его колебания, связанные со сменой сезонов года, пылевыми бурями и другими атмосферными явлениями.

Водные "оазисы" Марса

На борту "ЭкзоМарса-TGO" установлен нейтронный спектрометр FREND, который может находить залежи воды в верхних слоях грунта Марса. Для этого он отслеживает, как ее молекулы взаимодействуют с различными источниками нейтронов. Год назад ученые представили первые итоги работы FREND: в частности, он обнаружил несколько крупных залежей льда в экваториальных регионах Марса. Их назвали "великими водными территориями".

В ходе дальнейших наблюдений, как отметил Малахов, планетологи нашли семь подобных участков, как их назвали ученые – водных "оазисов". Примерно половина из них находится на склонах марсианских вулканов, в том числе и горы Олимп – крупнейшего вулкана Солнечной системы.

"Что интересно, сразу три подобных приэкваториальных региона с концентрацией воды от 30% до 100% находятся рядом с марсианскими вулканами. Мы предполагаем, что эти залежи сформировались благодаря тому, что пористые породы, которые вулканы выбросили во время древних извержений, или содержат в себе залежи воды, или же защищают расположенные под ними отложения от испарения в космос", – продолжил ученый.

Кроме залежей воды на склонах вулканов нейтронный детектор "ЭкзоМарса-TGO" нашел крупные запасы льда или других форм влаги на территории земли Ксанфа – равнинной области у экватора Марса, где в прошлом текли реки. Эта область находится неподалеку от той точки, где должна произойти посадка второй части миссии "Экзомарс" – европейского марсохода "Розалинд Франклин" и российской посадочной платформы "Казачок". Это делает землю Ксанфа особенно интересной для изучения, подытожил ученый.

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