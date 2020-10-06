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В ВОЗ заявили о нарастании усталости от коронавируса в Европе

  • 6.10.2020, 12:50
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В ВОЗ заявили о нарастании усталости от коронавируса в Европе

Европейских политиков призвали противостоять этой усталости.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на французское телевидение.

"На основе совокупных данных опросов стран региона мы можем отметить, что неудивительно, что усталость респондентов растет. Сейчас подсчитано, что она достигла более 60% в некоторых случаях", - заявил директор Европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

"Цена была невероятной и измотала нас всех, где бы мы ни жили и чем бы ни занимались. При таких обстоятельствах легко и естественно чувствовать себя вялым и немотивированным", - cказал он.

Директор Европейского отделения ВОЗ призвал валсть прислушиваться к общественности и создавать вместе с ней ответы, чтобы продолжать борьбу с пандемией.

Согласно таблице наблюдения организации, в европейской зоне ВОЗ, включает 53 страны, включая Россию, зарегистрировано более 6,2 млн официальных случаев заболевания и почти 241 000 смертей, связанных с вирусом.

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