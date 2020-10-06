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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике

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  • 6.10.2020, 13:31
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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике

Награду вручат за открытия, касающиеся одного из самых необычных явлений во Вселенной.

Сегодня, 6 октября, в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области физики. Как сообщили во время прямого эфира, одна половина премии достанется Роджеру Пенроузу (Roger Penrose), а другая — Рейнхарду Гензелю и Андреа Гез (Reinhard Genzel and Andrea Ghez).

Об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета.

За что эти люди получат Нобелевскую премию? Роджер Пенроуз — английский физик, который работает в Оксфордском университете. Ему достанется половина награды «за открытие, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности».

Другая половина уйдет Рейнхарду Гензелю (Астрофизический институт Макса Планка в Германии и Калифорнийский университет в Беркли, США) и Андреа Гез (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе) «за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики».

То есть награду вручат за открытия, касающиеся одного из самых необычных явлений во Вселенной — черной дыры.

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