Стало известно, сколько человек могло заразиться коронавирусом в мире на самом деле 2 6.10.2020, 13:59

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Озвучены данные главы службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ.

Реальное число заражений «ковидом» может на порядок превышать количество официально зарегистрированных случаев заболевания. Об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан, передает Bloomberg.

По словам Райана, к настоящему моменту вирусом могли заразиться около 10% населения Земли — 780 миллионов человек. Представитель ВОЗ назвал эту оценку «оптимистичной».

Комментируя вторую волну заболеваемости, Райан отметил, что сейчас мир «вступает в тяжелый период».

С начала пандемии коронавируса в мире было официально зарегистрировано 35,5 миллиона случаев. Более половины из них пришлись на три страны — США (7,6 миллиона), Индию (6,7 миллиона) и Бразилию (4,9 миллиона).

Россия занимает четвертое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса — по официальным подсчетам, с начала пандемии в стране заразились 1 225 889 человек.

Количество жертв коронавируса в мире составляет 1,04 миллиона человек.

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