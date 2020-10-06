Жители Кыргызстана — белорусам: Режим Лукашеску падет 5 6.10.2020, 14:40

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Фото: AFP

Самое главное не отступать и постоянно давить.

Telegram-канала публикует «Баста!» письмо читателя из Кыргызстана, где проходят протесты после выборов в парламент:

- У Беларуси и Кыргызстана разные пути развития протеста и смены власти. У нас это происходит регулярно, что не есть хорошо.

Вчера ночью белорусов вспоминали теплыми словами, что мы должны в культуре протеста равняться на вас. У нас была беда с мародерством после двух революций, после этой вроде обошлось, пострадали только административные здания. Клумбы остались целы.

Желаю вам всего самого наилучшего, слежу за протестами в Беларуси с самого начала и очень вам переживаю и сочувствую. Самое главное не отступать и постоянно давить, режим Лукашеску падет. Жыве Беларусь!

P.S. Экстрадируйте Бакиева и Данилу Урицкого (Усенова) обратно в Кыргызстан.

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