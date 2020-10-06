Что произошло с водометами «Хищник» во время протестов в Минске? 16 6.10.2020, 15:54

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Фото: tut.by

Бронированную машину оказалось легко вывести из строя голыми руками.

Водометы «Хищник» стали широко известны благодаря белорусскому протесту. Узнаваемый профиль с острым отвалом, оранжевая вода на головы протестующих, номинально огромная мощь, которая может «сверлить» баррикады, бронирование, позволяющее держать даже винтовочные пули. Однако в это воскресенье в Минске водометы предстали в новом свете: один из них пустил струю в небо, словно кит, а по Сети разошлись кадры, на которых из водомета вырывают некую деталь.

Портал tut.by попробовал разобраться, что именно произошло с «Хищниками» 4 октября.

Водомет около Дворца спорта: разгон протестующих

Для начала мы восстановим хронологию передвижений водометов по Минску в это воскресенье — это поможет определить, когда и что именно случилось с машинами.

Итак, около 15 часов 4 октября водомет выехал на Победителей около Дворца спорта и принялся поливать собирающуюся здесь толпу струями воды. В отличие от разгона стихийных протестов после инаугурации, «Хищник» работал уже не навесом — струи били прямо в протестующих, а вода была обычной, не оранжевой.

Очевидно, что цели «пометить» демонстрантов не было: силовики работали на разгон. На некоторое время это удалось: людей, стягивающихся к стеле «Минск — город-герой», не пустили к ней и не дали соединиться с уже находящимися там протестующими. Машину сопровождали силовики на микроавтобусах.

Тот же водомет на Машерова: зонтик и эффектный фонтан

Далее водомет развернулся по направлению к стеле и продолжил поливать людей уже на проспекте Машерова, двигаясь в сторону «Короны».

По дороге на проспект Победителей он направил струю в человека, который спрятался за зонтиком. После этого из нижней части «Хищника» сразу во все стороны брызнула вода, затем водомет окутался брызгами жидкости, которая била уже из верхней части кузова.

Вернувшись к стеле, машина свернула на Машерова, где снова принялась поливать струями протестующих. И тут с «Хищником» случилась неприятность: сначала слева к нему подбежал молодой человек, открыл дверцу и забрал изнутри предмет, похожий на пожарную колонку (некоторые читатели предположили, что это колонка гидранта), и канистру — судя по всему, с оранжевым красителем для подкраски воды. И почти сразу же к водомету подбежал неизвестный справа, также открыл дверцу и что-то сделал внутри кузова.

Через несколько секунд из крыши машины забил мощный фонтан воды, а сам «Хищник» устремился под прикрытие кордона из силовиков, которых и окатил в итоге вместо протестующих.

Впрочем, неисправность удалось устранить, и через некоторое время водомет снова принялся поливать, будучи прикрытым с двух сторон строем ОМОНа — однако, в отличие от своего первого «рейда» ко Дворцу спорта, не достиг каких-либо существенных результатов.

Два водомета на Победителей: снова оранжевая вода

Следующее применение «Хищников» последовало через час, и снова в районе Дворца спорта: на этот раз работали сразу два водомета. Вода, бьющая из них, была уже привычного нам оранжевого цвета, что можно увидеть на фото наших коллеги из Onliner.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Один из них распылял жидкость подобно тому, как это было после инаугурации: струя била из насоса вперед. Второй — из труб в нижней части корпуса, причем сразу в обе стороны от машины. По-видимому, силовики снова пытались пометить красителем участников протестов (которых, к слову, в этом районе к 16.00 уже не было, колонны к тому времени дошли до станции метро «Пушкинская»).

Разбираемся, что произошло с водометом на Победителей и Машерова

Изначально в Сети распространилась информация, что «Хищник», поливавший человека с зонтиком, внезапно сломался, и из-за этого вода пошла низом. Это не так: водометы подобного класса имеют режим «ближнего боя», когда трубы начинают выпускать воду из нижней или верхней части корпуса, чтобы оттеснить протестующих, окруживших машину. Правда, в данном случае вокруг водомета почти никого не было, так что эффективность такого действия представляется немного сомнительной.

Перейдем к инциденту на Машерова. Опять-таки после эффектного фонтана многие пользователи Сети решили, что «вырванный» из левой части машины «гидрант» и привел к повреждению системы, из-за чего водомет превратился в подобие кита. Некоторые даже решили, что к этому привело «похищение» из машины канистры с краской.

Изучив все, что возможно, мы пришли к выводу, что это не так.

Во-первых, скорее всего, ни колонка гидранта, ни канистра вообще не были вырваны: в момент, когда левую дверцу водомета открыли, эти элементы не были присоединены к чему-либо. Пожарная колонка КПА (или нечто, крайне ее напоминающее), которую достали из «Хищника», вообще не имеет к собственно системе водомета никакого отношения, она нужна, например, чтобы пополнять воду для водомета из водопровода через обычный пожарный рукав. Соответственно, колонка вообще не может считаться деталью «Хищника» и не интегрируется ни в одну из его систем.

Что касается канистры с краской, то здесь ситуация следующая. Заливка красителя в основной бак может его повредить (отмывать такую громадину потом замучаешься), так что краситель содержится обычно в баках меньшего размера (обычно их два-три по 20−30 литров каждый) и смешивается с водой уже в процессе распыления. Такие баки и пополняются из канистр. Соответственно, сама канистра, опять-таки, никогда не интегрируется ни в одну из систем «Хищника» и не может считаться его деталью.

А вот дверца справа вызывает гораздо больший интерес. Насколько нам известно, (разумеется, это предположение, точную конструкцию «Хищника», сделанного для Беларуси, никто и никогда не публиковал), именно справа осуществляется доступ к системам подачи воды, и там же находятся гидронасосы. Мы предположили, что протестующий вырвал именно гидронасос, после чего система начала сбоить, и струя из «Хищника» стала бить через верхний люк. Это потом подтвердили и в МВД: мол, 27-летний житель Столинского района (ныне уже задержанный) вырвал из водомета гидронасосы.

У «Хищников», разливавших оранжевую воду в 16 часов у Дворца спорта из нижней части корпуса, это не результат поломки изделия, а один из режимов работы водомета.

Почему защищенную машину оказалось легко открыть руками?

Фото: tut.by

Известно, что «Хищник» бронирован по четвертому классу (это старая классификация, сейчас уже пятый) и позволяет «держать» винтовочные пули 7,62×51. Однако 4 октября водомет открыли с двух сторон просто руками. Почему так?

Очевидно, причина кроется в особенностях тактического применения «Хищников». В обычной ситуации водомет с двух сторон прикрыт фалангой со щитами или строем без них, так что подобраться к нему невозможно. А легкость открывания дверец нужна для того, чтобы обслуживающий персонал мог без помех заправлять или ремонтировать машину.

Что еще интересного мы узнали

Пытаясь определить конструкцию водомета по имеющейся информации, мы с высокой вероятностью вычислили шасси, на котором построен «Хищник». До этого времени было известно только то, что машина собрана на шасси марки Iveco. Однако таких моделей известно как минимум 77 штук. Давайте разбираться.

По многочисленным фото и видео водометов в Минске мы знаем, что у водомета четыре колеса. При этом сзади шины двускатные (по две с каждой стороны), спереди — односкатные. При помощи метода исключения мы заключили, что с высокой долей вероятности «Хищник» собран на шасси Eurocargo ML150E22H-4185 с колесной формулой 4×2. Грузоподъемность такого шасси составляет примерно 9,7 тонны. Из них 6,5 тонны — это вода (мы помним, что вместимость бака «Хищников» заявлена в 6500 литров, а литр воды весит ровно килограмм). Правда, на сайте производителя указано, что в бак помещается всего 5000 литров воды. Но стоит помнить, что «Хищники» — это штучный товар, а не серийная штамповка, так что отдельные детали (бак, отвал) могут быть исполнены по индивидуальному заказу (на том же сайте производителя видны фото водометов, отвалы которых вовсе не напоминают те, что используются в Беларуси).

Итак, 6,5 тонны полезной нагрузки уже «забрала» вода. Далее — конструкции самого спецсредства: распылители, насос, отвал, гидравлика, оптика, кузов (масса самого шасси не считается, она не входит в полезную нагрузку). За работу водяного насоса, видимо, отвечает отдельный двигатель — опять вес. Вместе это потянет никак не меньше чем на три тонны.

Выше мы писали, что водомет бронирован от пуль 7,62×51. Но броня тоже немало весит! Учитывая габариты изделия, бронезащита только для одного борта по прикидкам (учитывая длину и высоту бортов) должна иметь вес примерно в 800 кг, на два борта это будет 1,6 тонны. Добавим сюда защиту передней и задней части и крыши (которая имеет большую площадь, чем передняя и задняя части машины, вместе взятые). В результате получается, что при указанной грузоподъемности шасси «Хищника» будут довольно сильно перегружены.

Более того, стальной броней окна не защитишь. Триплексы из бронестекла, которые «держат» пули, обычно достаточно толстые: так, чтобы «удержать» пулю 7,62×51, окошко должно быть сделано из бронестекла класса 6а толщиной в 6,85 см. По имеющимся фото можно предположить, что настолько толстых стекол у «Хищника» нет, они бы придавали машине несколько другой вид. Поэтому вопрос, как именно бронирована машина, пока остается открытым.

Еще один вопрос — давление, создаваемое помпами. Ранее считалось, что немецкая компания Siegler поставила для «Хищников» насосы с давлением в 20 бар (или технических атмосфер). Однако на сайте компании мы не нашли ни единой модели, выдающей больше 15 бар. Это все равно довольно много: такие насосы ставят на водометы в Германии. Возможно, более мощные модели на 20 бар уже перестали производить.

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