Лучшую спортсменку Беларуси 2019 года уволили за требование отставки Лукашенко

Лучшую спортсменку Беларуси 2019 года уволили за требование отставки Лукашенко4
- 6.10.2020, 15:00
- 5,267
Александра Романовская выступала за честные выборы.
Спортсменку 2019 года в Беларуси, чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую уволили за прогулы.
Эту информацию сообщил главный тренер национальной команды Николай Козеко, пишет «Трибуна».
— Сегодня на собрании нам сообщили, что Саша Романовская уволена за прогулы из национальной команды. Ее поставили в известность вчера вечером.
Нацкоманда относится к министерству спорта. Но оно делегировало полномочия по руководству национальной командой в РЦОП, а здесь ее уволили. Приказ подписал новый директор РЦОПа, который пришел к нам из воднолыжного спорта.
Официально Александру Романовскую уволили за прогулы. Но на самом деле у Саши была форс-мажорная ситуация — ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу. Этим занималась Александра. Она звонила, объясняла, но никто в РЦОП не обратил на это внимания. Приказ вступит в силу 16 октября. Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать - заявил Козеко.
Романовская подписала письмо за отставку Лукашенко и против насилия. Участвовала в записи видеобращения к чиновникам белорусского спорта, которые оказывают давление на спортсменов за их гражданскую позицию и подписи спортивной общественности. Также вступила в Свободное объединение спортсменов Беларуси.