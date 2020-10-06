Лучшую спортсменку Беларуси 2019 года уволили за требование отставки Лукашенко 4 6.10.2020, 15:00

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Александра Романовская

Александра Романовская выступала за честные выборы.

Спортсменку 2019 года в Беларуси, чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую уволили за прогулы.

Эту информацию сообщил главный тренер национальной команды Николай Козеко, пишет «Трибуна».

— Сегодня на собрании нам сообщили, что Саша Романовская уволена за прогулы из национальной команды. Ее поставили в известность вчера вечером.

Нацкоманда относится к министерству спорта. Но оно делегировало полномочия по руководству национальной командой в РЦОП, а здесь ее уволили. Приказ подписал новый директор РЦОПа, который пришел к нам из воднолыжного спорта.

Официально Александру Романовскую уволили за прогулы. Но на самом деле у Саши была форс-мажорная ситуация — ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу. Этим занималась Александра. Она звонила, объясняла, но никто в РЦОП не обратил на это внимания. Приказ вступит в силу 16 октября. Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать - заявил Козеко.

Романовская подписала письмо за отставку Лукашенко и против насилия. Участвовала в записи видеобращения к чиновникам белорусского спорта, которые оказывают давление на спортсменов за их гражданскую позицию и подписи спортивной общественности. Также вступила в Свободное объединение спортсменов Беларуси.

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