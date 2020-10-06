Выборы президента США: Байден оторвался от Трампа на 16% 9 6.10.2020, 15:17

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Фото: АР

Результаты опроса CNN.

Свежая социология за 29 дней до выборов президента США показывает, что кандидат от Демократической партии Джо Байден уже оторвался от республиканца Дональда Трампа на 16% по всей стране среди потенциальных избирателей.

Опрос полностью провели после дебатов и частично на фоне информации о заражении Трампа коронавирусом, пишет "Зеркало недели. Украина".

Опрос CNN говорит о том, что за Байдена готовы проголосовать 57% тех, кто собирается зарегистрироваться на выборы, но еще не сделал этого. 41% респондентов из этой группы готовы отдать голоса за Трампа.

Независимо от общенационального преимущества Байдена, гонка за Белый дом в конечном итоге сойдется на некоторых ключевых штатах, где и может решиться результат голосования коллегии выборщиков. Бывший вице-президент лидирует в нескольких из этих критических штатов, но с более узким отрывом, чем его национальное преимущество. Опрос не является предсказанием того, каким в конечном итоге будет результат. Он просто отображает, какие рейтинги есть у кандидатов на сегодня.

Вероятно, избиратели в целом предпочитают Байдена Трампу по ряду вопросов, которые избиратели считают критически важными в гонке, включая вспышку коронавируса (59% предпочитают Байдена, 38% Трампа), здравоохранение (59% против 39%), расовое неравенство в США (62% против 36%), кандидатуре в Верховный суд (57% против 41%) преступности и безопасности (от 55% до 43%).

Опрос провели по телефону с 1 по 4 октября среди случайной национальной выборки из 1205 взрослых, в том числе 1,001 вероятных избирателей. Погрешность 3,3%.

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