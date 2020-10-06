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«Они опозорятся на весь мир, если меня за эти слова осудят»

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  • 6.10.2020, 15:24
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«Они опозорятся на весь мир, если меня за эти слова осудят»

Рассказ пенсионерки, которая обратилась к Караеву с требованием прекратить насилие.

«Я обращаюсь к вам открыто: Юрий Хаджимуратович, прекратите гнобить страну, пожилых людей в том числе», — так говорила лидер организации «Наше поколение» Татьяна Зелко в своем видеообращении к министру внутренних дел.

Ролик был опубликован 1 октября — в Международный день пожилых людей. В видео лидер отмечает, что хотела бы поздравить пенсионеров, но в текущей ситуации сделать это не представляется возможным. Журналисты tut.by встретились с пенсионеркой и ее сыном Александром Зелко (он ответственный секретарь организации).

Обращения к Караеву: на самом деле оно было не одно

— Понимаете, это же у нас не первое к нему обращение. Первое обращение к Караеву мы написали еще в июне, когда предвыборная гонка только началась. Помните, когда лежал милиционер на асфальте? Я так и не поняла: разве кто-то его тогда трогал? — удивляется Татьяна.

По словам женщины, они от имени организации предложили провести переаттестацию, ведь милиция должна быть способной защищать людей. Юрий Караев ответил на обращение:

— Написал, что у нас милиция вся здоровая, вежливая, — перечисляет Татьяна. — Потом начались все эти страшные события… Кстати, Сашу тоже задержали еще 8 августа: я трое суток бегала искала его. Через какое-то время мы написали второе письмо — министру МВД Северной Осетии.

Татьяна и Александр около года прожили в этой республике и, как они говорят, «знают, что это за народ, какой у них менталитет и как они общаются».

— Мы попросили не допустить, чтобы у белорусов слово «осетин» превратилось во что-то схожее с «бандитом» или «садистом», — говорит Татьяна. — Потом нам показалось, что что-то изменилось. Караев в церкви появился, по телевидению выступил… Ну мы это послушали-послушали…

— …а потом поняли, что ничего не поменялось, — подхватывает Александр. — И записали такое видеообращение, которое получилось достаточно эмоциональным.

Видеооператорами выступили бывшие сотрудники холдинга «Белтелерадиокомпания» — они сами предложили бесплатно помочь Татьяне. Она признается, что без них ничего бы не получилось: арендовать технику и снять такое видео для организации затратно.

«Они опозорятся на весь мир, если меня за эти слова осудят»

Отношением к протестующим (и не только) пенсионерам Татьяна возмущена давно. В пример приводит и Яна Гриба, которому выписывают неподъемные для пенсионера штрафы и которого грубо задерживали в 2017-м, и Нину Багинскую. Ее, по словам Татьяны, «тягают по автозакам».

— А Татьяна Северинец просто вышла на балкон. Вот это — что? — спрашивает пенсионерка. — Это уже вообще до маразма доходит.

— Ну а как еще это назвать? — спрашивает и Александр. — Человек в 70−80 лет общественную опасность представлять не может.

И тут же замечает: хоть видеообращение эмоционально, в нем нет ничего оскорбительного.

— Не боюсь ли я? Вы знаете, мы и этот вопрос поднимали до записи видео. Я никогда не молчу, говорю то, что я вижу. Они опозорятся на весь мир, если меня за эти слова осудят. Мне уже надоело бояться, я вам честно скажу.

«То, что пенсионеры — поклонники Лукашенко, стереотип»

Татьяна считает: есть разные бабушки и дедушки — в том числе те, кто категорически не хотят принимать «советский» флаг. Под ним пенсионерка имеет в виду нынешний государственный флаг Республики Беларусь.

— С другой стороны, пожилые люди учились еще в советской школе и мыслят так, как там учили. Мой отец в молодости был под немецкой оккупацией, а после войны его репрессировали, и он пять лет пробыл на Колыме.

Татьяна признает: некоторым его историям она не верила, ведь она тоже училась в советской школе. Но отец ей просто всегда говорил: «Вырастешь — все поставишь на свои места».

Пенсионерка также предлагает не судить всех по своим бабушкам и дедушкам, родителям.

— Сейчас есть много пожилых людей, которые признаются: всю жизнь за него голосовал (а), но дайте уже кого-нибудь другого. Я сидела под 71-м участком Фрунзенского района в Минске наблюдателем — внутрь меня не пустили, — поясняет Татьяна. — Мы каждого считали, со многими разговаривали.

— А если ваши бабушки и дедушки не такие, так давайте напечатаем для них газетку, подарим им смартфон или планшет, научим пользоваться, — дополняет Александр. — Покажите, как живут пенсионеры в других странах.

Когда-то организация «Наше поколение» тоже возила пожилых в Литву, Польшу, Израиль. Зелко вспоминают, что пенсионеры возвращались оттуда совершенно другими людьми. Но, к их сожалению, существует много студенческих программ, например, но мало пенсионерских, чтобы как можно больше пожилых людей имели возможность посмотреть мир.

Конфликт поколений, как считает семья Зелко, в Беларуси все же существует. Но то, что каждый пенсионер — поклонник Лукашенко, это, по ее мнению, лишь стереотип.

— Нам это попросту вбивают в голову, — утверждает Татьяна.

Есть более глубинная проблема. Александр предлагает посмотреть, что сегодня предлагают пенсионерам, за что им бороться:

— Этого не так уж много. Только за будущее детей и внуков? А что тогда делать одиноким пожилым? Нет каких-то программ, которые привлекли бы всех пенсионеров. Например, ни в одной программе демократических партий нет ничего для них. Только пенсионная накопительная система, но это не предложение, а, скорее, крах существующей системы при нынешней экономике. Повышение пенсий? Так люди этого боятся: когда пенсия растет, цены — тоже. Это уже давно заметили.

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