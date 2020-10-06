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Медики: Плазма победивших коронавирус пациентов может быть бесполезна для лечения

  • 6.10.2020, 15:40
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Медики: Плазма победивших коронавирус пациентов может быть бесполезна для лечения

Результаты исследований опубликовали канадские специалисты.

Исследователи установили, что если забор этой плазмы не произвести достаточно быстро, то с её помощью не помочь тяжелым больным с COVID-19. А всё потому, что защитные антитела исчезают всего в течение трех месяцев после появления первых симптомов болезни, пишет healthinfo.ua.

Исследователи из Канады наблюдали за 15 выздоровевшими пациентами с коронавирусом, которые прошли через донорство плазмы. Терапия плазмой используется в медицине не первый год, в том числе и при лечении тяжелых инфекционных заболеваний. Когда-то её применяли даже во время «испанки» в 1918 году. В ходе процедуры жидкая составляющая крови забирается у поправившегося пациента, а потом переливается больному в надежде, что у него также будут вырабатываться антитела, необходимые для победы над инфекцией.

И вот в ходе исследования ученые обнаружили, что у всех доноров плазмы количество тех самых защитных антител резко снизилось всего в течение трех месяцев после появления первых симптомов коронавируса. А еще через 21 день это число опять сократилось наполовину. Следовательно, чем быстрее поправившиеся пациенты сдадут плазму для лечения, тем больше надежд на то, что она поможет в восстановлении наиболее тяжелых больных.

С помощью переливаний плазмы пока лечат только тяжелых больных, получающих поддерживающую терапию кислородом или искусственную вентиляцию легких. Несколько клинических исследований показывали, что переливания плазмы, содержащей защитные антитела, помогают им справиться с тяжелыми симптомами. Новое открытие лишает надежды на коллективный иммунитет, ведь если защитные антитела исчезают так быстро, то большинство переболевших смогут всего через несколько месяцев заразиться опять.

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