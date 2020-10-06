закрыть
6 октября 2020, вторник, 19:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чехия выделит деньги на обучение белорусских студентов

7
  • 6.10.2020, 16:31
  • 4,953
Чехия выделит деньги на обучение белорусских студентов
иллюстрационное фото

На каждого студента выделят около 5500 евро.

На фоне протестов в Беларуси Минобразования Чехии приняло решение выделить средства на обучение в чешских вузах белорусских студентов.

Министерство образования Чехии решило выделить средства на обучение в чешских вузах белорусских студентов на фоне протестов, которые проходят в Беларуси против авторитарного режима Александра Лукашенко, сообщает radio.cz.

На каждого студента на один академический год Минобразования выделит вузу до 150 000 крон (около 5 500 евро). Средства будут направляться как на прием новых студентов в вузы, так и на краткосрочные стажировки учащихся, – на эти цели будет выделяться по 15 000 крон (около 550 евро).

«Решение о предоставлении этой поддержки мы приняли в связи с текущей ситуацией в Беларуси. Она будет предназначена в том числе студентам, которые в данный момент опасаются продолжать учебу в Беларуси, а также тем, кто лишился возможности получать там высшее образование», — сообщает заместитель министра по работе с вузами Павел Долечек.

Подходит ли тот или иной студент под категорию нуждающегося в помощи, будет решать само учебное заведение. Это может быть сделано на основании переписки или собеседования с претендентом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип