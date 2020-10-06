Чехия выделит деньги на обучение белорусских студентов 7 6.10.2020, 16:31

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иллюстрационное фото

На каждого студента выделят около 5500 евро.

На фоне протестов в Беларуси Минобразования Чехии приняло решение выделить средства на обучение в чешских вузах белорусских студентов.

Министерство образования Чехии решило выделить средства на обучение в чешских вузах белорусских студентов на фоне протестов, которые проходят в Беларуси против авторитарного режима Александра Лукашенко, сообщает radio.cz.

На каждого студента на один академический год Минобразования выделит вузу до 150 000 крон (около 5 500 евро). Средства будут направляться как на прием новых студентов в вузы, так и на краткосрочные стажировки учащихся, – на эти цели будет выделяться по 15 000 крон (около 550 евро).

«Решение о предоставлении этой поддержки мы приняли в связи с текущей ситуацией в Беларуси. Она будет предназначена в том числе студентам, которые в данный момент опасаются продолжать учебу в Беларуси, а также тем, кто лишился возможности получать там высшее образование», — сообщает заместитель министра по работе с вузами Павел Долечек.

Подходит ли тот или иной студент под категорию нуждающегося в помощи, будет решать само учебное заведение. Это может быть сделано на основании переписки или собеседования с претендентом.

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