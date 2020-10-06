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Глава МИД Украины рассказал, какими будут санкции против руководителей Беларуси

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  • 6.10.2020, 16:42
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Глава МИД Украины рассказал, какими будут санкции против руководителей Беларуси
Дмитрий Кулеба
Фото: iz.ru

Киев полностью поддерживает позицию Брюсселя.

Украина готова присоединиться к европейским санкциям против белорусского руководства. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью BBC.

2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 представителей Беларуси — 28 силовиков и 12 человек, связанных с Центризбиркомом. Им запрещен въезд в страны ЕС, а их активы должны быть заморожены.

Глава украинской дипломатии считает, что Украина должна быть солидарной с Евросоюзом в отношении Беларуси, так как поддерживает принципы ЕС.

По его словам, речь идет о последовательности в политике и солидарности: "Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом. Если мы уж являемся страной Запада, если мы поддерживаем позицию ЕС, то нам нужно действовать совместно с Европейским союзом в этих вопросах. Здесь очень важен вопрос солидарности".

Кулеба не видит оснований разрывать дипломатические отношения или снижать дипломатическое представительство до уровня временного поверенного. "Но я вижу основания, и вы знаете, что это официальная позиция Украины, свернуть официальные контакты, оставив окно коммуникации в МИД", — добавляет министр.

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