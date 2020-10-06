Революция за одну ночь: что происходит в Кыргызстане 4 6.10.2020, 17:13

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фото: dpa

Парламентские выборы признаны несостоявшимися.

В ночь с 5 на 6 октября в Бизшкеке протестующие захватили "Белый дом", где находится парламент, правительство и президент Кыргызстана. Утром руководитель страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов признать неправдивыми результаты прошедших в воскресение парламентских выборов, сообщает "Еврорадио".

А дальше начинается самое интересное — то, чего ни разу не видело нынешнее поколение белорусов. У стране начала менятся власть. О причинах волнений, слабых силовиках и будущем страны рассказыает журналистка издания Kloop Анна Капушенко.

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