Футболиста Станислава Драгуна не вызвали в сборную Беларуси из-за его политической позиции 6 6.10.2020, 17:21

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Станислав Драгун

Футболист поддерживал баскетболистку Елену Левченко.

Невызов футболиста БАТЭ Станислава Драгуна в сборную связан не только с коронавирусом, но и с его политической позицией, передает корреспондент Tribuna.com.

Напомним, что Драгун осуждал насилие над белорусами со стороны ОМОНа. Также футболист поддерживал Елену Левченко, получившую 15 суток ареста.

Добавим, АБФФ отправила письмо в БАТЭ с разъяснением. В документе, подписанном Владимиром Базановым, сказано, что после теста руководство РНПЦ спорта сообщило федерации, что Драгун хоть и находится не в острой фазе заболевания, однако его иммунитет еще полностью не сформирован. И коронавирусная инфекция все еще остается в организме. Именно поэтому ехать в сборную Драгуну не надо.

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