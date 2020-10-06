закрыть
6 октября 2020, вторник, 19:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Футболиста Станислава Драгуна не вызвали в сборную Беларуси из-за его политической позиции

6
  • 6.10.2020, 17:21
  • 4,255
Футболиста Станислава Драгуна не вызвали в сборную Беларуси из-за его политической позиции
Станислав Драгун

Футболист поддерживал баскетболистку Елену Левченко.

Невызов футболиста БАТЭ Станислава Драгуна в сборную связан не только с коронавирусом, но и с его политической позицией, передает корреспондент Tribuna.com.

Напомним, что Драгун осуждал насилие над белорусами со стороны ОМОНа. Также футболист поддерживал Елену Левченко, получившую 15 суток ареста.

Добавим, АБФФ отправила письмо в БАТЭ с разъяснением. В документе, подписанном Владимиром Базановым, сказано, что после теста руководство РНПЦ спорта сообщило федерации, что Драгун хоть и находится не в острой фазе заболевания, однако его иммунитет еще полностью не сформирован. И коронавирусная инфекция все еще остается в организме. Именно поэтому ехать в сборную Драгуну не надо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип