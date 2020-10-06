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ОЗХО подтвердила, что Навального отравили «Новичком»

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  • 6.10.2020, 18:21
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ОЗХО подтвердила, что Навального отравили «Новичком»
Алексей Навальный
Фото: AP

Российский политик был в коме 18 дней.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила наличие яда группы «Новичок» в анализах Алексея Навального.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

«Технический анализ ОЗХО подтверждает, что следы нервно-паралитического агента от группы «Новичок» были обнаружены в биопробах Навального», — говорится в сообщении.

Навальный с 20 августа находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику «Шарите».

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на «Новичок». Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы «Новичок» подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи «Шарите» сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

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