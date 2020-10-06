Жыве Беларусь! 1 6.10.2020, 18:29

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Мы побеждаем лукашистов в любом деле, за которое беремся.

«Муралы, ленты, наклейки, детские рисунки мелом на асфальте - как стал прекрасен наш город, окрасившись в красно-белые цвета, - пишет наш читатель телеграм-канала «Баста!». - Ябатьки и тихари пытаются сделать хоть что-то, чтобы помешать нам. Кто-то из нас даже опускает руки. В этот момент стоит вспомнить, как быстро сдулись митинги в поддержку таракана - их хватило ровно на столько, на сколько хватило денег у власти оплачивать эти сборища несчастных людей. Скоро у них не хватит денег даже на убогую зеленую краску, которой они устраивают мазню на Ваших шедеврах!

Они смотрят на нас и делают жалкие попытки повторить за нами, копируют. Но мы побеждаем их в любом деле, за которое беремся! И мы опять победим! Жыве Беларусь! Жыве бел-чывона-белы!»

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