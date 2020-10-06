Размер пенсий в Беларуси сегодня меньше, чем десять лет назад 1 6.10.2020, 19:20

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фото: naviny.by

Пенсионеры доведены до состояния нищеты.

Участники марша пенсионеров, который прошел в Минске 5 октября, чаще всего слышали от своих оппонентов вопрос: «У вас что, пенсия маленькая?». Да, у обычных пенсионеров (не бывших госслужащих или силовиков) пенсия меньше, чем в Польше и Литве. Она даже меньше, чем в Беларуси десять лет назад, если брать в долларовом эквиваленте.

Как в Беларуси менялась пенсия в долларах

С августа 2020 года средний размер назначенных пенсий по возрасту — 473,82 рубля. Если перевести в доллары, пенсия сейчас меньше, чем год и даже десять лет назад:

август 2020 — 473,82 рубля — 180 долларов

август 2019 — 446,84 рубля — 217 долларов

август 2018 — 374,76 рубля — 187 долларов

август 2015 — 2 755 939 рублей — 180 долларов

август 2010 — 555 017 рублей — 186 долларов

«В Беларуси действительно очень маленький размер пенсий, — отметил в комментарии для Naviny.by экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. — Надо учитывать, что доллар тоже дешевеет, цены в долларах растут. И доход в размере 186 долларов в 2010 году и теперь — это совершенно разный размер дохода, теперь это гораздо более низкая покупательская способность. Пенсионеры доведены до состояния нищеты».

Отвечая на вопрос, насколько, по его мнению, существующий размер пенсий соответствует возможностям белорусской экономики, Ковалкин сказал, что это предмет дискуссии. «В стране есть много категорий пенсионеров — силовики, госслужащие, которые получают в разы больше, чем среднестатистический пенсионер», — отметил эксперт.

«Данные по силовикам закрыты, это проблема, — отметил Ковалкин, — но люди имеют знакомых и могут сравнить образ жизни отставного военного и учителя. Люди могут сделать вывод о приоритетах государства».

Пенсия в Беларуси и в соседних странах

Размер пенсии в Беларуси особенно удручает в сравнении со странами, которые так же, как и мы, имели советское прошлое и одинаковые стартовые условия на заре суверенитета.

Украина. Только в этой стране размер пенсий меньше среди наших соседей, чем в Беларуси. Средний размер пенсионной выплаты в Украине на 1 июля составил 3393,54 гривны — 119 долларов. В марте пенсионеры, чья пенсия меньше 5000 гривен, получили дополнительную выплату в 1000 гривен в качестве поддержки во время пандемии COVID-19.

Россия. По данным Росстата, за первый квартал 2020 года средняя пенсия составила 14 924 рубля — примерно 190 долларов. В России размер пенсии отличается по регионам. В Москве есть существенные доплаты, размер которых зависит от того, как долго человек работал в столице. Минимальная пенсия в Москве составляет 19 500 рублей — 250 долларов. Тем, у кого пенсия меньше, доплачивают до этого минимума.

Литва. В Литве средняя пенсия по старости составляет 377 евро — 442 доллара. В связи с пандемией COVID-19 пенсионерам и инвалидам выплачивают единовременное пособие в размере 200 евро.

Польша. В марте средняя выплаченная пенсия в Польше составила 2477 злотых — 647 долларов, а минимальная — 1000 злотых (261 доллар).

Средняя пенсия недотягивает до слов узурпатора Лукашенко

Характерно, что пенсия в Беларуси не только падает в долларовом эквиваленте, недотягивает до стран-соседок (за исключением Украины), но и меньше, чем заявляет Лукашенко.

Уровень пенсий должен во что бы то ни стало быть не менее 40% от средней заработной платы, заявил Лукашенко 25 августа.

Сегодня средняя пенсия (473,82 рубля) составляет около 37% от средней зарплаты (1276 рублей в августе). К тому же, размер средней пенсии по возрасту для обычного работника считается очень хорошим — 473,82 рубля получают люди, которые зарабатывали в течение своего трудового пути зарплату в размере не ниже средней по Беларуси. Однако, по данным Белстата, в Беларуси более 58% работников получают заработную плату в размере до тысячи рублей, в том числе более 18% — от 600 до 800 рублей. Эти люди в случае, если их доход всегда был таким небольшим, могут рассчитывать на очень небольшую пенсию, размер которой будет ниже средней.

Что бы ни говорил Лукашенко, стране грозит появление огромного количества бедных стариков, и эту проблему надо решать. Однако сейчас Лукашенко не будет затевать пенсионную реформу. Даже в лучшие времена в этой сфере чиновники додумались только до увеличения пенсионного возраста и до одномоментного увеличения периода страховых выплат, что привело к социальной напряженности. Многие люди попросту лишились права на трудовую пенсию.

Владимир Ковалкин говорит, что у Лукашенко теперь одна задача — удержаться у власти. И это «он делает за счет силовиков, он президент ОМОНа». Кстати, сотрудники милиции, как известно, выходят на пенсию гораздо раньше, чем обычные работяги. Многие уходят на «заслуженный отдых» даже не достигнув 50 лет, и с весьма приличной пенсией.

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