Тихановская встретилась с Меркель 6.10.2020, 19:32

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фото: jesco denzel/bundespresseamt/dpa

Разговор Светланы Тихановской с канцлером Германии длился 45 минут.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во вторник, 6 октября, в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине подчеркнула, что протесты в Беларуси - это не борьба против России или Европы, а следствие кризиса внутри страны. Об этом говорится в сообщении соратников Тихановской в ее телеграм-канале, передает DW.

Тихановская рассказала федеральному канцлеру, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, а режим, в свою очередь, продолжает увеличивать количество политзаключенных. "Поэтому сейчас очень важно остановить насилие и освободить политзаключенных", - приводятся в сообщении слова Тихановской в ходе 45-минутного разговора.

Перед встречей с Меркель Тихановская выразила надежду, что Германия "как одна из самых сильных стран мира" сможет помочь в переговорах белорусской оппозиции с властями в Минске. "Каждый, кто хочет выступить посредником, может нам помочь, - подчеркнула лидер оппозиции Беларуси. Она выразила благодарность за то, что Евросоюз ввел санкции против окружения Лукашенко: "Это победа, но это маленькая победа. Список должен быть расширен".

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