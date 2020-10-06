Американские ученые: Коронавирус может распространяться воздушно-капельным путем 6.10.2020, 19:35

1,264

Опубликованы рекомендации.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что вирус, вызывающий COVID-19, может распространяться, витая в воздухе, иногда часами.

Таким образом они признали опасения, которые высказывались многими экспертами в области здравоохранения, что вирус может распространяться воздушно-капельным путем, передает «Голос Америки».

В рекомендациях CDC, опубликованных в понедельник, говорится, что имеющиеся свидетельства указывают на то, что люди с COVID-19, возможно, заражали других, которые находились на расстоянии более двух метров, когда находились в закрытых помещениях с плохой вентиляцией.

CDC сообщили, что, по мнению ученых, в таких условиях концентрация инфекционных мелких капель и частиц, или аэрозолей, которые вырабатывают больные COVID-19, становится достаточно высокой для распространения вируса.

Долгое время CDC утверждали, что вирус распространяется через маленькие капельки, которые пролетают по воздуху и обычно падают на землю, что и было положено в основу правила соблюдения социального дистанцирования в два метра.

Аэрозольные частицы гораздо меньше по размеру и могут надолго задерживаться в воздухе, как дым.

Хотя в CDC подчеркивают, что передача через тесные контакты между людьми более распространена, группа американских ученых в отдельном открытом письме, опубликованном в журнале Science в понедельник, предупредила, что сохраняющиеся в воздухе аэрозоли могут быть главным источником передачи COVID-19.

«Реальность такова, что воздушно-капельная передача – это основной способ передачи на близком расстоянии при длительном контакте», – заявили ученые на пресс-конференции.

В аэрозолях вирусы могут находиться в воздухе от нескольких секунд до нескольких часов, перемещаться на расстояние более двух метров и накапливаться в плохо вентилируемых помещениях, что может приводить к случаям заражения большого числа людей, сообщили исследователи.

Некоторые люди с COVID-19 выделяют тысячи аэрозольных частиц с вирусом и гораздо меньше капель при дыхании и разговоре. Поэтому, ученые настаивают, что основное внимание необходимо уделять защите от передачи вируса воздушно-капельным путем.

Они также отметили, что органы здравоохранения должны проводить четкое различие между каплями, выделяемыми при кашле и чихании, и аэрозолями, способными переносить вирус на большие расстояния.

В письме говорится, что органы здравоохранения должны подчеркивать важность переноса мероприятий и работ на открытый воздух и улучшения качества воздуха в помещениях наряду с ношением масок и социальным дистанцированием.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».