закрыть
6 октября 2020, вторник, 19:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Американские ученые: Коронавирус может распространяться воздушно-капельным путем

  • 6.10.2020, 19:35
  • 1,264
Американские ученые: Коронавирус может распространяться воздушно-капельным путем

Опубликованы рекомендации.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что вирус, вызывающий COVID-19, может распространяться, витая в воздухе, иногда часами.

Таким образом они признали опасения, которые высказывались многими экспертами в области здравоохранения, что вирус может распространяться воздушно-капельным путем, передает «Голос Америки».

В рекомендациях CDC, опубликованных в понедельник, говорится, что имеющиеся свидетельства указывают на то, что люди с COVID-19, возможно, заражали других, которые находились на расстоянии более двух метров, когда находились в закрытых помещениях с плохой вентиляцией.

CDC сообщили, что, по мнению ученых, в таких условиях концентрация инфекционных мелких капель и частиц, или аэрозолей, которые вырабатывают больные COVID-19, становится достаточно высокой для распространения вируса.

Долгое время CDC утверждали, что вирус распространяется через маленькие капельки, которые пролетают по воздуху и обычно падают на землю, что и было положено в основу правила соблюдения социального дистанцирования в два метра.

Аэрозольные частицы гораздо меньше по размеру и могут надолго задерживаться в воздухе, как дым.

Хотя в CDC подчеркивают, что передача через тесные контакты между людьми более распространена, группа американских ученых в отдельном открытом письме, опубликованном в журнале Science в понедельник, предупредила, что сохраняющиеся в воздухе аэрозоли могут быть главным источником передачи COVID-19.

«Реальность такова, что воздушно-капельная передача – это основной способ передачи на близком расстоянии при длительном контакте», – заявили ученые на пресс-конференции.

В аэрозолях вирусы могут находиться в воздухе от нескольких секунд до нескольких часов, перемещаться на расстояние более двух метров и накапливаться в плохо вентилируемых помещениях, что может приводить к случаям заражения большого числа людей, сообщили исследователи.

Некоторые люди с COVID-19 выделяют тысячи аэрозольных частиц с вирусом и гораздо меньше капель при дыхании и разговоре. Поэтому, ученые настаивают, что основное внимание необходимо уделять защите от передачи вируса воздушно-капельным путем.

Они также отметили, что органы здравоохранения должны проводить четкое различие между каплями, выделяемыми при кашле и чихании, и аэрозолями, способными переносить вирус на большие расстояния.

В письме говорится, что органы здравоохранения должны подчеркивать важность переноса мероприятий и работ на открытый воздух и улучшения качества воздуха в помещениях наряду с ношением масок и социальным дистанцированием.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип