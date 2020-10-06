В Лондоне надеются, что США введут санкции против режима Лукашенко

В Лондоне надеются, что США введут санкции против режима Лукашенко2
- 6.10.2020, 19:46
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Об этом заявил глава МИД Великобритании.
В Лондоне надеются, что и США введут санкции против официального Минска. "Я ожидаю, что США пойдут по тому же пути, — цитирует слова министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба ТАСС. — Я считаю, что они хотят увидеть определенное лидерство со стороны Европы".
6 октября Рааб выступал в комитете по иностранным делам британского парламента.
Правительство Великобритании ввело санкции против Лукашенко и его окружения 29 сентября. Тогда же санкции ввела и Канада. Правда, их "чёрные списки" отличаются: в британском 8 человек, в канадском — 11. В "черном списке" ЕС 40 человек и, как ожидается, он будет расширяться. Это люди, ответственные "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". Брюссель решил не включать в этот список Лукашенко.