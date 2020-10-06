SpaceX запустила 13-ю миссию Starlink 3 6.10.2020, 20:09

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Фото: SpaceX / Twitter

Всего на орбите находится уже 773 спутника.

SpaceX 6 октября после множества переносов провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с миссией Starlink, отправив на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале SpaceX, передает gordonua.com.

Запуск проходил из стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде, говорится на сайте SpaceX. В запуске использовалась первая ступень Falcon 9, которая ранее участвовала в первом полете Crew Dragon на Международную космическую станцию с астронавтами NASA на борту.

После разделения ступеней SpaceX приземлила первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу "Конечно, я все еще люблю тебя", которая находится в Атлантическом океане. Также SpaceX в очередной раз удалось поймать створку головного обтекателя, которая до этого использовалась уже дважды, в сеть служебного корабля Ms. Tree.

Спутники Starlink развернулись примерно через 1 час 1 минуту после запуска.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Последний запуск провели 3 сентября – на орбиту доставили 60 спутников. Всего сейчас там находится уже 773 спутника.

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