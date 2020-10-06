Ученые выяснили, что организм человека ощущает только две поры года, а не четыре 3 6.10.2020, 21:00

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Фото: bymedia

В течение четырех лет были проведены исследования на 105 людях возрастом от 25 до 75 лет.

Американские специалисты из Школы медицины Стэнфордского университета выяснили, что организм человека способен воспринимать в году только два сезона, а не четыре, как их принято выделять, пишет lenta.ua.

В течение четырех лет ученые проводили исследования на 105 людях возрастом от 25 до 75 лет. Около половины из них были инсулинорезистентными, то есть их тела не способны нормально обрабатывать глюкозу.

Испытуемые предоставляли образцы своей крови четыре раза в год. Эксперты смогли отследить уровень иммунитета, состояние сердечно-сосудистой системы, метаболизм участников и многое другое.

Проанализировав молекулярные данные, специалисты зафиксировали более 1000 изменений. В итоге они пришли к выводу, что организм человека изменяется в течение года.

Однако все изменения происходят лишь дважды: поздней весной/ранним летом и поздней осенью/ранней зимой. То есть тело способно чувствовать лишь холод и тепло, и реагирует на него соответствующим образом.

Кроме того, ученые выяснили, что воспалительные реакции в организме появляются к концу весны, а гипертонические — к началу зимы. А значит результаты исследования помогут разработать необходимые человеку лекарства.

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