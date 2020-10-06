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ЕС и Украина обновят Соглашение об ассоциации

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  • 6.10.2020, 21:19
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ЕС и Украина обновят Соглашение об ассоциации
Фото: Getty Images

Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции.

По итогам двухстороннего саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров ЕС и Украины, опубликованном на сайте Европейского совета, передает gordonua.com.

Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

"Мы договорились подготовить до конца 2020 года общий рабочий план сотрудничества между ЕС и Украиной относительно электронных доверительных услуг с перспективой заключения возможной сделки, которая должна базироваться на приближении к законодательству и стандартам ЕС", – говорится в заявлении.

Также в ЕС подчеркивают важность прогресса в выполнении Украиной обязательств в областях изменения климата, окружающей среды, морской экосистемы, образования, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

Кроме того, Украина и ЕС договорились о дальнейшем обсуждении и изучении путей улучшения имплементации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на июль соглашение было выполнено на 41,6%.

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