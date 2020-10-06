Белорусские спортсмены попросили приостановить членство страны в МОК 3 6.10.2020, 22:07

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Фото: by.tribuna.com

Такая мера позволит остановить дискриминацию режима по отношению к политически активным атлетам.

Известные белорусские спортсмены написали письмо на имя президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, а также в Исполнительный совет МОК и в Комиссию спортсменов МОК. Они попросили обратить внимание на дискриминацию по политическим мотивам 22 белорусских атлетов на фоне протестов. Письмо передал РБК пресс-секретарь Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS BY Евгений Медведев.

«Те, кто не согласен с политикой властей и с применением силы, подвергались различным формам психологического насилия и дискриминации со стороны государственных органов, включая [Национальный олимпийский комитет] НОК и Министерство спорта Беларуси. Речь идет об увольнениях, отстранении от соревнований, запрете на участие в соревнованиях сборных команд», — говорится в документе.

Подписанты попросили МОК о следующем:

провести надлежащее расследование фактов дискриминации и насилия в отношении белорусских спортсменов;

принять меры, предусмотренные Олимпийской хартией, в отношении НОК Беларуси. В частности, приостановить членство национального комитета в МОК до нормализации ситуации;

помочь спортсменам, пострадавшим от незаконной дискриминации, участвовать в спортивных мероприятиях под эгидой МОК.

Одним из ярких проявлений дискриминации авторы письмо называют случай с арестом баскетболистки сборной Беларуси Елены Левченко. Спортсменке, задержанной в конце сентября в аэропорту Минска перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию, дали 15 суток за участие в несанкционированных акциях протеста.

Ранее Левченко активно высказывалась за проведение повторных президентских выборов в Беларуси и против насилия в отношении протестующих.

Свои подписи под обращением, в частности, поставили капитан женской сборной Беларуси по баскетболу, бронзовый призер чемпионата Европы Екатерина Снытина, чемпион Европы по плаванию Евгений Цуркин, трехкратный призер Олимпийских игр в плавании, чемпионка мира Александра Герасименя, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов.

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