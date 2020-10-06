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Дави таракана!

  • 6.10.2020, 22:18
  • 1,664
Дави таракана!

Фото из минского лифта.

Белорусы выражают свой протест разными способами. В одном из минских домов появилась картинка с изображением таракана. Именно так в народе называют узурпатора Лукашенко.

Фото из минского лифта опубликовал телеграм-канал «Баста!».

«Стоп, таракан, Но пасаран!» - слоган команды Тихоновских стал известен на всю Беларусь. Возник он, как сказал Сергей Тихановский, после встречи с женщиной из Глубокого. Именно жительница этого города рассказала сказку Чуковского о таракане в своей речи в стриме Тихановского о жизни в Беларуси.

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