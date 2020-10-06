Ученые выяснили, чем питались индейцы Америки до Колумба 6.10.2020, 22:32

Фото: André Colonese

Неожиданное меню.

Международное исследование реконструировало рационы доколумбовых племен на побережье Амазонки в Бразилии и показало, что рацион в тропиках был разнообразным и мало связанным с рыбной ловлей, передает «Новое время».

Несмотря на близость к морским ресурсам и наличие рыбной ловли, в основе рациона лежали в основном наземные растения и животные, уверены авторы новой работы из Университета Барселоны.

В новом исследовании использовался анализ стабильных изотопов и байесовские модели смешивания для реконструкции рациона людей, живших на бразильском побережье Амазонки от 1000 до 1800 лет назад.

Авторы работы обнаружили, что, наземные млекопитающие и растения были основными источниками калорий. Наземные животные также были основным источником диетического белка по сравнению с рыбой.

Среди таксономически идентифицированных животных авторы работы обнаружили грызунов, таких как пака и морская свинка, а также олени и сом. В конце голоцена индейцы потребляли в пищу большое количество диких и культурных растений, таких как маниока, кукуруза, кабачки и другие.

«Результаты ставят под сомнение широко распространенное мнение о том, что рыба была основным экономическим компонентом и крупнейшим источником белка среди доколумбовых популяций, живущих в непосредственной близости от водной среды», — рассказал один из авторов работы, Андре Колонезе. Он добавил что эти группы населения приложили значительные усилия для охоты, ведения лесного хозяйства и выращивания растений.

«Наше исследование предоставляет беспрецедентную количественную информацию о том, в какой степени отдельные категории продуктов питания удовлетворяют потребности в калориях и белках населения доколумбовой Амазонки», — добавил автор работы.

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