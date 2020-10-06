закрыть
6 октября 2020, вторник, 22:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, чем питались индейцы Америки до Колумба

  • 6.10.2020, 22:32
Ученые выяснили, чем питались индейцы Америки до Колумба
Фото: André Colonese

Неожиданное меню.

Международное исследование реконструировало рационы доколумбовых племен на побережье Амазонки в Бразилии и показало, что рацион в тропиках был разнообразным и мало связанным с рыбной ловлей, передает «Новое время».

Несмотря на близость к морским ресурсам и наличие рыбной ловли, в основе рациона лежали в основном наземные растения и животные, уверены авторы новой работы из Университета Барселоны.

В новом исследовании использовался анализ стабильных изотопов и байесовские модели смешивания для реконструкции рациона людей, живших на бразильском побережье Амазонки от 1000 до 1800 лет назад.

Авторы работы обнаружили, что, наземные млекопитающие и растения были основными источниками калорий. Наземные животные также были основным источником диетического белка по сравнению с рыбой.

Среди таксономически идентифицированных животных авторы работы обнаружили грызунов, таких как пака и морская свинка, а также олени и сом. В конце голоцена индейцы потребляли в пищу большое количество диких и культурных растений, таких как маниока, кукуруза, кабачки и другие.

«Результаты ставят под сомнение широко распространенное мнение о том, что рыба была основным экономическим компонентом и крупнейшим источником белка среди доколумбовых популяций, живущих в непосредственной близости от водной среды», — рассказал один из авторов работы, Андре Колонезе. Он добавил что эти группы населения приложили значительные усилия для охоты, ведения лесного хозяйства и выращивания растений.

«Наше исследование предоставляет беспрецедентную количественную информацию о том, в какой степени отдельные категории продуктов питания удовлетворяют потребности в калориях и белках населения доколумбовой Амазонки», — добавил автор работы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип