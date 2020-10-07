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Азербайджан начал масштабное наступление в Нагорном Карабахе

  • 7.10.2020, 7:36
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Азербайджан начал масштабное наступление в Нагорном Карабахе

Задействовано большое количество резервистов, танков и артиллерии.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил продолжить наступление на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщило во вторник, 6 октября, азербайджанское Минобороны. По данным армянской стороны, армия Азербайджана перешла в масштабное наступление на южном направлении на границе с Ираном с привлечением резервистов и большого количества техники, в частности танков и артиллерии, сообщает dw.com.

МИД Армении в своем заявлении обратил внимание на то, что наступление "происходит во время визита главы МИД Турции в Баку и спустя несколько часов после заявления глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что азербайджанские вооруженные силы возобновили ракетный обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) - Степанакерта. При этом Степанян опровергла сообщения Баку о том, что армянская сторона обстреливает территорию Азербайджана. Так, в частности, пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что ВС Армении продолжают интенсивно обстреливать густонаселенные пункты и районы Азербайджана, нанося ракетные удары с армянской территории.

По словам Эйвазова, Азербайджан готов открыть гуманитарные коридоры для армянского гражданского населения. "Это обращение также относится к военнослужащим, решившим спасти свою жизнь и сдавшимся добровольно", - добавил пресс-секретарь азербайджанского Минобороны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью агентству AFP, что Ереван готов пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, но только при условии взаимных уступок со стороны Баку.

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