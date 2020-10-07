Билл Гейтс оценил перспективы российской вакцины от коронавируса 4 7.10.2020, 7:48

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Билл Гейтс

Миллиардер также сравнил китайские препараты с западными.

Основатель Microsoft Билл Гейтс оценил перспективы российской и китайской вакцин от коронавируса. Об этом он порассуждал на онлайн-семинаре, организованном газетой The Wall Street Journal.

По его словам, подходы Москвы и Пекина к созданию вакцины от COVID-19 в полной мере оправданы с научной точки зрения. Однако западные компании проводят больше испытаний препаратов, в связи с чем они могут оказаться востребованнее на международном рынке. «Если они будут успешны и будут предложены по низкой цене, маловероятно, что много российской или китайской вакцины поступит за пределы этих стран», — сказал миллиардер.

Гейтс добавил, что его фонд поддерживает контакты с Москвой и Пекином и проводит консультации со многими фармацевтическими компаниями, которые участвуют в разработке вакцины. «На самом деле есть некое сходство [российской и китайской вакцин] с тем, что делают западные компании. Но западные компании впереди в проведении третьих фаз испытаний», — отметил он.

Первую вакцину от коронавируса в России разработал центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Массовое производство препарата стартовало 15 августа.

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