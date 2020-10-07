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Ученые выяснили, как собаки и люди воспринимают лица

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  • 7.10.2020, 8:02
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Ученые выяснили, как собаки и люди воспринимают лица

Исследование провели специалисты из Венгрии и Мексики.

Мексиканские и венгерские ученые провели МРТ-исследование собак и людей. В результате было обнаружено, что зрительная кора мозга собаки совершенно не может отличить затылок от лица человека, пишет lenta.ua.

В необычном эксперименте участвовало около 20-ти собак и 30-ти человек. Также мозг собаки не мог отличить не только затылок человека, но и других собак. Отличительные особенности смогли увидеть только у человека, изучив его головной мозг.

Стоит отметить, что довольно много животных может распознавать человека. Но это пришло только спустя многое время - с помощью одомашнивания и проживания рядом с хозяином. Благодаря своему зрению, такие животные, как овцы, свиньи, могут вполне отличить затылок от лица у человека.

Во время проведения исследования - людям и животным было дано одно и тоже задание. Участникам было необходимо посмотреть ролики с изображением различных лиц, затылков людей и собак. В результате были проверены активности в затылочных долях, а затем проведено сравнение.

Ученые исследуют кору головного мозга собаки не так давно. Совсем недавно было установлено, что речь у собак по иерархии очень похожа на человеческую.

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