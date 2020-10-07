Экономист: Беларусь ждет либо инфляция, либо безработица 13 7.10.2020, 8:29

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Резервов для покрытия дефицита бюджета у власти нет.

По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета Беларуси на 2021 год может составить около 2% от ВВП, заявил на днях в «Главном эфире» БТ министр финансов Юрий Селиверстов.

Также Минфин Беларуси не исключает роста дефицита республиканского бюджета в 2020 году до 5 млрд рублей.

Насколько критична цифра в 2% ВВП, в комментарии «Ежедневнику» рассказал руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. Он назвал данную цифру значительной с учетом того, что резервы на исходе, а пополнить их неоткуда.

«Это приведет либо к инфляции, либо к росту безработицы. В любом случае уровень жизни в стране упадет прилично», – сказал эксперт.

Как пояснили в Минфине, государству придется оптимизировать расходы. Каких сфер это коснется?

В первую очередь, по мнению Ковалкина, это всегда касается различных инвестиций в самом широком смысле этого слова.

«Под инвестициями понимаются расходы, связанные с капиталовложениями, – уточнил он. – Это могут быть расходы на строительство социальных объектов: школ, детских садов, больниц, университетов, закупка нового современного оборудования в эти учреждения».

Эксперт добавил, что государство в случае имеющегося дефицита бюджета обрезает чаще всего эти расходы.

«Что касается местных бюджетов, то там будут сокращаться скорее всего расходы, связанные с благоустройством, ЖКХ, со строительством дорог», – сказал он.

Почему произошла просадка бюджета?

Как считает эксперт, здесь сыграли свою роль несколько факторов. Первый и один из важных по существенности влияния на экономику – это российский налоговый маневр в нефтяной отрасли, и как следствие его: власти Беларуси больше не получат вывозных пошлин на нефть.

«Второй фактор – это большой госдолг, который стране сложно обслуживать. Он может быть не критическим с точки зрения госдолга к ВВП на данный момент, но он критичен с точки зрения того, что в основном сформирован в иностранной валюте», – сказал руководитель проекта «Кошт урада».

Это означает, что в ситуации инфляции нагрузка на бюджет будет возрастать. Иными словами, при обесценивании рубля нужно будет тратить больше рублей на закупку долларов, чтобы вернуть долг.

Третий фактором Владимир Ковалкин назвал события, произошедшие в стране 9-11 августа, и все, что последовало за этим. Государство подорвало доверие к себе со стороны граждан и бизнеса, считает эксперт.

«Бизнес точно в течение пяти ближайших лет будет стараться выводить капитал из страны и сокращать инвестиции, что будет означать замедление и затухание деловой активности. Соответственно, будет падать сбор налогов», – сказал он.

По словам Ковалкина, все эти фактора будут давить в течение ближайших лет на экономику и уничтожать благосостояние белорусских граждан. Сценарий, при котором уровень жизни будет падать, реалистичен, и этот тренд долгосрочен, если не изменится политическая ситуация, подчеркнул он.

«Главная валюта – это доверие. А у власти его нет»

Как объяснил Владимир Ковалкин, сама валюта ничего не значит как таковая. Она приобретает какое-то значение, когда граждане верят, что за эту бумажку можно что-то купить, и что государство выполнит свои гарантии.

«Главная валюта – это доверие в обществе. А его нет. В текущей социально-политической ситуации, в краткосрочном и среднесрочном периоде, экономических рычагов для решения этой проблемы нет. Они лежат в другой плоскости», – отметил он.

По словам эксперта, как бы министр финансов или глава Нацбанка не пытались решить экономические проблемы экономическими путями, в данном конкретном случае у них это не получится. Потому что у них нет рычагов, которые необходимы, – они находятся у политиков.

«Все, что могут сделать экономические власти, – это сделать падение более плавным, менее катастрофичным для отдельных групп граждан», – заключил Владимир Ковалкин.

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