Белорусы Канады потребовали в ООН возбудить уголовное дело против Лукашенко

Белорусы Канады потребовали в ООН возбудить уголовное дело против Лукашенко14
- 7.10.2020, 8:33
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Режим виновен в преступлениях против человечества.
Белорусы Канады отправили обращение в ООН.
Сайт Charter97.org приводит текст обращения полностью:
«25 сентября мы, белорусы в Канаде отправили обращение постоянным представителям Канады при ООН вместе с обращением в Международный Уголовный Суд.
Мы просим белорусов, проживающих в других странах, подключиться к нашей инициативе, и отправить обращение постоянным представителям ООН своей страны.
Шаблон обращения в ООН можно скачать по ссылке.
Мы, белорусы заявляем, что Лукашенко и его режим виновны в преступлениях против человечества, поскольку он лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Беларуси, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов. Мы хотим подчеркнуть важность возбуждения судебного дела против Лукашенко.
Обращение было инициировано 1 сентября 2020 года Белорусским Канадским Альянсом (Belarusian Canadian Alliance) и Инициативой Белорусов Торонто «Васильки» (Vasilki Initiative of Belarusians in Toronto, Canada).
Вместе мы сила!»