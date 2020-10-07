Белорусы Канады потребовали в ООН возбудить уголовное дело против Лукашенко 14 7.10.2020, 8:33

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Режим виновен в преступлениях против человечества.

Белорусы Канады отправили обращение в ООН.

Сайт Charter97.org приводит текст обращения полностью:

«25 сентября мы, белорусы в Канаде отправили обращение постоянным представителям Канады при ООН вместе с обращением в Международный Уголовный Суд.

Мы просим белорусов, проживающих в других странах, подключиться к нашей инициативе, и отправить обращение постоянным представителям ООН своей страны.

Шаблон обращения в ООН можно скачать по ссылке.

Мы, белорусы заявляем, что Лукашенко и его режим виновны в преступлениях против человечества, поскольку он лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Беларуси, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов. Мы хотим подчеркнуть важность возбуждения судебного дела против Лукашенко.

Обращение было инициировано 1 сентября 2020 года Белорусским Канадским Альянсом (Belarusian Canadian Alliance) и Инициативой Белорусов Торонто «Васильки» (Vasilki Initiative of Belarusians in Toronto, Canada).

Вместе мы сила!»

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