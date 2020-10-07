Специалисты назвали семь признаков нехватки цинка, которые увеличивают шанс заболеть COVID-19 3 7.10.2020, 8:55

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Европейские медики рекомендуют обратить внимание на эти сигналы организма.

Чем ниже уровень цинка в крови, тем выше наши шансы подхватить коронавирус и тем выше вероятность, что болезнь будет протекать по-настоящему тяжело и даже завершится летальным исходом.

К такому выводу пришли авторы исследования, результаты которого были представлены на недавней конференции Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, пишет healthinfo.ua.

Как связаны цинк и коронавирус?

Все дело в том, что от уровня концентрации цинка в крови во многом зависит способность нашей иммунной системы противостоять вирусам. Авторы исследования изучили данные 249 пациентов, которые были госпитализированы с диагнозом covid-19. Средний возраст пациентов составлял 63 года, 55% исследуемых были мужского пола.

Как выяснилось, практически у всех участников исследования, которые умерли из-за коронавируса, в момент госпитализации уровень цинка в крови был существенно ниже, чем у тех, кто выжил. Авторам исследования даже удалось рассчитать зависимость между уровнем цинка и шансами на успешное преодоление болезни: так, каждый дополнительный микрограмм цинка в крови снижает риск смерти от Covid-19 на 7%.

Как определить дефицит цинка?

Ежедневно мы должны получать не менее 12-15 миллиграммов цинка. При этом из пищи мы получаем не более 20-40% необходимой нормы, все остальное стоит «добывать» из других источников – например, из добавок, содержащих цинк (но только после консультации врача!).

К сожалению, выраженных симптомов у дефицита цинка нет, и потому стоит время от времени сдавать биохимический анализ крови, чтобы определить, достаточно ли вы получаете этого вещества.

Впрочем, есть некоторые признаки, которые чаще всего сопровождают дефицит цинка. Вот наиболее распространенные из них:

частые простуды и ослабление иммунной системы;

плохо заживающие раны и ссадины;

ломкость ногтей;

тремор верхних конечностей;

раздражительность и нервозность;

плохая координация;

выпадение волос;

притупленное обоняние и вкус;

стоматит;

ухудшение зрения в темноте;

перхоть;

аллергическая сыпь на руках;

отсутствие аппетита.

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