Навальный призвал ввести санкции против окружения Путина

Навальный призвал ввести санкции против окружения Путина6
- 7.10.2020, 9:28
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Политик считает необходимым заморозить активы российских олигархов и высокопоставленных чиновников.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который пережил отравление, заявил о необходимости ввести персональные санкции против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.
Об этом он сказал интервью немецкому таблоиду Bild (перевод - nv.ua), отвечая на вопрос, как в этой ситуации следует действовать в отношении России канцлеру Германии Ангеле Меркель.
«Они убивают людей, потому что хотят оставаться у власти. Они расхищают деньги, воруют миллиарды, а на выходные летят в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе. Санкции против целой страны не работают. Самое важное — запретить въезд тем, кто получает преференции от режима, и заморозить их активы. Олигархов и высокопоставленных чиновников, ближайшего окружения Путина», — отметил Навальный.
Он добавил, что не испытывает страха перед российской властью, отметив, что активистам и журналистам в российских регионах приходится гораздо сложнее.
По словам Навального, его защищает известность. При попытке убить его нашлись добрые люди, которые организовали самолет, чтобы доставить его на лечение в Германии. Но когда убивают независимых активистов и журналистов в регионах об этом не знает никто, кроме членов их семей.
20 августа Алексея Навального госпитализировали с борта самолета, который экстренно сел в Омске.
22 августа оппозиционера доставили на лечение в Германию.
Немецкие военные токсикологи установили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».
Спустя несколько недель после отравления состояние Навального улучшилось и его отключили от аппарата ИВЛ.
23 сентября его выписали из немецкой клиники Шарите. Врачи считают, что у Навального есть шансы полностью восстановиться после отравления.