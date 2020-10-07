Навальный призвал ввести санкции против окружения Путина 6 7.10.2020, 9:28

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Алексей Навальный

Фото: instagram.com/navalny

Политик считает необходимым заморозить активы российских олигархов и высокопоставленных чиновников.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который пережил отравление, заявил о необходимости ввести персональные санкции против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал интервью немецкому таблоиду Bild (перевод - nv.ua), отвечая на вопрос, как в этой ситуации следует действовать в отношении России канцлеру Германии Ангеле Меркель.

«Они убивают людей, потому что хотят оставаться у власти. Они расхищают деньги, воруют миллиарды, а на выходные летят в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе. Санкции против целой страны не работают. Самое важное — запретить въезд тем, кто получает преференции от режима, и заморозить их активы. Олигархов и высокопоставленных чиновников, ближайшего окружения Путина», — отметил Навальный.

Он добавил, что не испытывает страха перед российской властью, отметив, что активистам и журналистам в российских регионах приходится гораздо сложнее.

По словам Навального, его защищает известность. При попытке убить его нашлись добрые люди, которые организовали самолет, чтобы доставить его на лечение в Германии. Но когда убивают независимых активистов и журналистов в регионах об этом не знает никто, кроме членов их семей.

20 августа Алексея Навального госпитализировали с борта самолета, который экстренно сел в Омске.

22 августа оппозиционера доставили на лечение в Германию.

Немецкие военные токсикологи установили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

Спустя несколько недель после отравления состояние Навального улучшилось и его отключили от аппарата ИВЛ.

23 сентября его выписали из немецкой клиники Шарите. Врачи считают, что у Навального есть шансы полностью восстановиться после отравления.

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