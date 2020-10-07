Режиссеры фильма Guardian о Беларуси: Белорусы стали бесстрашными 7.10.2020, 9:57

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Создается впечатление, что протестующие победили и диктатура сломлена.

Британское издание The Guardian опубликовало документальный фильм о протестах в Беларуси. Его сняли режиссеры Максим Швед, Андрей Кутило и Екатерина Марковец. Швед сам был задержан во время акций протеста в Минске, где работал над документальной лентой про выборы. В картине показана история трех жителей Беларуси — режиссера, психолога и телеведущей, которые пострадали от насилия правоохранителей. The Village Беларусь приводит перевод интервью с создателями ленты:

— Наш последний документальный фильм — это необычное сотрудничество. Три независимых белорусских кинематографиста отреагировали на общенациональные протесты тем, что направили свои камеры на себя и свое окружение. Рассказанные вместе, эти три истории предлагают редкий взгляд на жизнь в стране, живущей в муках политического переворота.

Мы поговорили с тремя режиссерами о создании документального фильма.

— Какой вы видите роль режиссера в вашей ситуации?

МАКСИМ ШВЕД: — Я бы назвал ситуацию в своей стране временем прорывных преобразований или даже революции. Это интересный, хотя и жестокий момент, который я, как кинорежиссер, чувствовал себя обязанным запечатлеть.

ЕКАТЕРИНА МАРКОВЕЦ: — Когда я ждала, что мой коллега-кинорежиссер, режиссер Максим Швед, выйдет из тюрьмы после ареста, я встретила там психолога, который пришел в тюрьму, чтобы предложить людям психологическую помощь. Было 2 часа ночи, и на улице возле тюрьмы было много других добровольцев. Меня поразило, как люди сплотились вокруг общего горя. Позже я узнала, что белорусские психологи объединились и открыли горячую линию, чтобы помочь людям получить психологическую помощь бесплатно. Поэтому я решила снять фильм об эмпатии, потому что когда мы сопереживаем друг другу, нам становится легче преодолевать эти трудные моменты. Мне также было очень интересно узнать, как чувствуют себя сами психологи, как они справляются со всеми драматическими историями, которые они слышат в течение дня.

АНДРЕЙ КУТИЛО: — Я не планировал снимать фильм о событиях во время выборов в Беларуси — я не люблю политические темы в фильмах, — но насилие властей над мирными жителями заставило меня взять в руки фотоаппарат. А что касается меня лично, то моя сестра и ее муж ехали по Минску 11 августа, когда их машину внезапно обстреляли и протаранили. Они были задержаны и провели несколько дней в тюрьме вместе с примерно 11.000 других мирных жителей. Что еще мне оставалось делать, кроме как взять фотоаппарат?

— Максим, в первой части мы видим, что вас арестовали и отправили в тюрьму. На что был похож этот опыт?

МАКСИМ ШВЕД: — За те пять дней, что я был в тюрьме, это был информационный вакуум, и я не мог себе представить, что увижу, когда выйду. Сотни счастливых людей приветствовали нашу машину национальными флагами. Это было невероятно. Я был потрясен и предположил, что протестующие победили, что диктатура была сломлена. Однако я понял, что это не так просто и что Лукашенко не собирается отказываться от своей власти. Теперь, после семи недель противостояния, эмоциональные американские горки для большинства людей закончились. Мы понимаем, что перемены не будут быстрыми, но нам нужно сохранить нашу энергию для местных повседневных дел и больших воскресных маршей. Есть еще много энергии для творчества и солидарности.

— Андрей, в третьей части мы встречаем Ксению Бахарову, бабушку и тележурналиста, которая проработала на государственном телевидении почти 40 лет. Мы видим ее в больнице, где она восстанавливается после серьезных травм, полученных во время акции протеста. И все же она, кажется, надеется на будущее?

АНДРЕЙ КУТИЛО: — Настроение у большинства людей поднимается и опускается, как и у меня. Но все больше и больше людей понимают, что с этим президентом невозможно жить. Его контракт с обществом разорван, и все же он все еще держится за власть. Насилие стало его единственным инструментом. Мы все стараемся верить в лучшее и наши надежды усиливаются, когда все больше стран не признают Лукашенко законным правителем.

— Екатерина, во второй части мы видим этот страх в беседах с психологом Алексеем Зарыбовым.

ЕКАТЕРИНА МАРКОВЕЦ: — Герои моего фильма отражают общее настроение белорусов: мы все как будто стоим под грозовой тучей. У всех есть паранойя, и у многих людей есть непреодолимое желание покинуть страну, потому что наши права нарушаются, как будто их вообще не существует. Я чувствую, что белорусы стали бесстрашными, потому что мы понимаем, что если будем молчать, то они просто сотрут нас в порошок. Единственное, что у нас есть и что помогает нам выжить сейчас, — это сопереживание друг другу.

Люди почти сразу же согласились позволить мне снимать их сеансы терапии. И для меня было важно показать разные истории: снять мать избитого человека, а также человека, которого избили; и мать двоих детей, которая, несмотря на то, что физически не пострадала от протестов, готовилась к эмиграции, что ставит ее перед моральной дилеммой, но она чувствует себя неспособной продолжать жить в Беларуси.

— На что вы надеетесь в будущем?

ЕКАТЕРИНА МАРКОВЕЦ: — Мне кажется, что белорусские власти пытаются сделать все, чтобы запугать людей. Я надеюсь, что все изменится, власть изменится, и люди смогут залечить свои травмы, пережить все эти стрессы… и еще раз посетить психолога, чтобы поговорить о привычных испытаниях и невзгодах жизни, таких как влюбленность или злость на своего босса. Я надеюсь, что скоро мы сможем вернуться к нормальной жизни.

— Как вы думаете, какое влияние окажет этот фильм?

МАКСИМ ШВЕД: — Я поделился своей историей, чтобы задать вопросы, которые я также задаю себе прямо сейчас, и показать, что простых ответов не существует. Я рад, что люди в мире могут услышать более вдохновляющую историю о Беларуси, чем просто о «последней диктатуре в Европе».

Подробнее о создателях фильма:

Максим Швед родился в 1979 году в Минске. После окончания юридического факультета Белорусского государственного университета он решил заняться режиссурой. В 2013 году окончил Санкт-Петербургскую высшую школу режиссеров и сценаристов, а в 2016 году — Школу документального кино Wajda school (документальная программа). Сейчас он режиссирует документальные сериалы для телевидения.

Екатерина Марковец родилась в 1986 году в Минске. Она училась на факультете аудиовизуальной журналистики Белорусского государственного университета. Она начала свою карьеру в документальном кино с тележурналистики и участвовала во многих международных семинарах по режиссуре документального кино.

Андрей Кутило родился в 1983 году в городе Барановичи. В 2007 году окончил Белорусский государственный университет по специальности «Международная журналистика», а через два года — Белорусскую академию искусств. С тех пор он сотрудничал с различными продюсерами и телевизионными станциями в качестве внештатного режиссера и участвовал во многих международных образовательных программах (включая IDFAcademy и Berlinale Talents). В 2018 году он получил премию IDFA в номинации «Лучший документальный фильм средней длины» за фильм «Сумма».

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