Золотовалютные резервы «таракана» упали до порогового уровня 9 7.10.2020, 10:01

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Показатели ЗВР снизились до минимального значения с апреля 2019 года.

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 октября составили 7.321,4 млн долларов и снизились до минимального значения с апреля 2019 года, сообщают naviny.by.

Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год предполагают, что международные резервные активы на 1 января 2021 года должны составить не менее 7,3 млрд долларов.

«За сентябрь 2020 года золотовалютные резервы снизились на 136,4 млн долларов США (на 1,8%) после снижения в августе на 1.399,6 млн долларов США (на 15,8%)», — сообщает Национальный банк.

По данным регулятора, снижение уровня резервов по итогам сентября «в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму 299,7 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота».

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре, сообщает Нацбанк, способствовали покупка банком иностранной валюты на внутреннем рынке, а также поступление иностранной валюты в бюджет.

Зарубежные аналитики предполагают, что к концу года золотовалютные резервы Беларуси могут опуститься ниже целевого показателя (7,3 млрд долларов), который в основных направлениях денежно-кредитной политики определил Нацбанк Беларуси.

«По нашим расчетам, к концу текущего года объем золотовалютных резервов страны может опуститься ниже 7 млрд долларов, в том числе из-за необходимости погашения и обслуживания государственного долга», — говорится в сентябрьском обзоре, который подготовили аналитики Евразийского банка развития.

На 1 января золотовалютные резервы Беларуси составляли 9 млрд 393,5 млн долларов. Таким образом, с начала года они снизились более чем на 2 млрд долларов.

В этом году резервы дважды существенно снижались: в марте — на 1.018,4 млн долларов, в августе — на 1.399,8. Снижение резервов было обусловлено ростом девальвационных ожиданий, которые, по мнению экономистов, в марте были вызваны пандемией, а в августе — политическим кризисом. Существенное увеличение резервов наблюдалось лишь в июне — благодаря продаже евробондов резервы Беларуси за первый летний месяц увеличились на 916,3 млн долларов.

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