Ректор Гомельского медуниверситета: Опыт работы в «красной зоне» должны получить все студенты-медики

Ректор Гомельского медуниверситета: Опыт работы в «красной зоне» должны получить все студенты-медики2
- 7.10.2020, 10:10
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Cтудентов отправляют работать с больными COVID-19.
Студентам медицинских вузов Беларуси в условиях второй волны распространения коронавируса будет максимально сохранена очная форма обучения, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, сообщила пресс-служба Минздрава.
Представитель ведомства во вторник встретилась с молодыми людьми, которые в настоящее время проходят учебу в Гомельском государственном медицинском университете, и ответила на их вопросы, в том числе о возможном изменении образовательного процесса в связи с увеличением в республике случаев заражения COVID-19.
Как сообщили в пресс-службе, Богдан заверила студентов-медиков, что для них, несмотря на вторую волну коронавируса, будет максимально сохранена очная форма обучения получения знаний.
В свою очередь ректор вуза Игорь Стома отметил, что для будущих врачей будет полезен опыт волонтерства во время пандемии: опыт работы в «красной зоне» должны получить все студенты.