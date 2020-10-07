Ректор Гомельского медуниверситета: Опыт работы в «красной зоне» должны получить все студенты-медики 2 7.10.2020, 10:10

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Фото: Reuters

Cтудентов отправляют работать с больными COVID-19.

Студентам медицинских вузов Беларуси в условиях второй волны распространения коронавируса будет максимально сохранена очная форма обучения, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, сообщила пресс-служба Минздрава.

Представитель ведомства во вторник встретилась с молодыми людьми, которые в настоящее время проходят учебу в Гомельском государственном медицинском университете, и ответила на их вопросы, в том числе о возможном изменении образовательного процесса в связи с увеличением в республике случаев заражения COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе, Богдан заверила студентов-медиков, что для них, несмотря на вторую волну коронавируса, будет максимально сохранена очная форма обучения получения знаний.

В свою очередь ректор вуза Игорь Стома отметил, что для будущих врачей будет полезен опыт волонтерства во время пандемии: опыт работы в «красной зоне» должны получить все студенты.

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