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Мать пятерых детей - о своем участии в Маршах: Добро должно побеждать зло

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  • 7.10.2020, 10:35
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Мать пятерых детей - о своем участии в Маршах: Добро должно побеждать зло

Невероятная жизненная история еще одной смелой женщины.

Мать пятерых детей белоруска Фатима Камара не скрывает, что выражала свое несогласие с действующей властью, участвуя в мирных маршах. Однако в день задержания, по словам женщины, она шла не на акцию, а в театр — и подумать не могла, что окажется в ЦИП на Окрестина. По словам Фатимы, камнем преткновения при встрече с силовиками стал бело-красный зонт. Итог: задержание на двое суток и штраф в 540 белорусских рублей.

Журналист tut.by поговорил с женщиной, чтобы узнать подробности этой истории.

— Фатима, что произошло в день, когда вас задержали?

— Самое смешное, что я не шла, чтобы поучаствовать в акции, а направлялась на встречу с подругой: мы планировали вместе сходить в театр (начало в 17.00, билеты были у подруги). Но меня остановили на улице и отвезли в РОВД.

Когда стали опрашивать: прописка, возраст и так далее, я сказала, что дома меня ждут дети, а точнее — 5 детей (четверо из которых несовершеннолетние). Предъявила удостоверение многодетной матери. Объяснила, что младшему всего лишь 4 годика. Но знаете что? Это никого не тронуло. Тогда я попросила сделать один звонок. Даже не адвокату, а просто домой: узнать, как там дети, все ли у них в порядке, и сообщить, что меня задержали — пусть не волнуются. В этом мне тоже отказали. Сотрудники милиции лишь успокоили: «Не волнуйтесь, женщина, за вашими детьми присмотрят: либо социальные службы опеки, либо инспекция по делам несовершеннолетних». То же самое было в изоляторе на Окрестина. Я просила дать мне возможность позвонить, чтобы удостовериться, что дома все ок — мне снова отказали. Конечно, я понимала, что моя семья (муж, мама, родственники) не оставили бы детей ни за что на свете, но все равно как мать за них волновалась. А как иначе?

— Как дальше развивались события?

— Стресс, не могла пить, не могла есть. Немного успокоилась, только когда получила передачу: в посылке лежала байка старшей дочки. Я поняла, что мне ее собирали не волонтеры, а родные люди.

У нас столько социальной рекламы идет по радио и телевидению, столько баннеров тематических висит: «Берегите семью», «Берегите детей». И в то же время можно задержать многодетную мать, которая не представляет никакой угрозы окружающим. А потом, в довершение всего, не дать ей удостовериться в том, что с ее детьми все в порядке.

Нас не били силовики, но порой эмоциональная боль может ощущаться гораздо сильнее, чем физическая. Я очень хорошо поняла это в заключении. Все направлено на запугивание, чтобы люди в страхе забыли обо всем, на что имеют право. Это ужасное унижение, которое ты проходишь, раздеваясь перед надзирателями, пока тебя обыскивают. Почти пытка, когда 6 часов стоишь с поднятыми на стену руками. Нет возможности нормально сходить в туалет, постоянно горит свет, из крана в моей одиночной камере текла только горячая вода. Со мной грубо разговаривали, отпускали пугающие шутки. Человека с более слабой психикой такие испытания могут повергнуть в тяжелое состояние.

— Через двое суток вас осудили и выпустили?

— Да, судья дала мне штраф в 20 базовых. Посчитали, видимо, что это нормально — отнять у семьи с пятью детьми 540 рублей.

Как же рыдал мой самый младший, когда я вернулась: «Мама, я так сильно по тебе соскучился! Я не мог без тебя спать!». Все мои дети привыкли засыпать рядом со мной, я обязательно на ночь им читаю. А тут — два дня без мамы и они в стрессе.

Кто-то скажет, что можно было бы скрыть от детей причину моего отсутствия. Но в нашей семье это невозможно. Потому что никогда в жизни такого не было, чтобы я ушла куда-то и в тот же день не вернулась. Подводя итог, скажу, что эта история здорово потрепала мою отдельно взятую семью.

— Вы всегда хотели такую большую семью?

— Всегда, хотя это и непросто. Позволив себе 5 детей, нужно очень много работать. Чтобы детей обувать, одевать, развивать, показывать им мир, нужно немало финансовых средств. Кружки, спорт, студии искусства — всё это стоит денег. За зарплату на одной работе ничего этого не позволишь.

Я окончила Минский государственный лингвистический университет, преподаватель французского и английского языков. Плюс бакалавр психологии. Пока была в одном из декретных отпусков, окончила массажные курсы и последние 8 лет дополнительно занимаюсь массажем детей и беременных женщин. Лежать «на припечке», ждать, пока манна небесная упадет, — это не про меня совершенно. Я очень энергичный человек.

Плюс постоянно чувствую необходимость расти личностно. Мое кредо: «Только собственным примером можно вырастить хорошего, доброго человека. Справедливого и неравнодушного». Сегодня в стране такая ситуация сложилась, что нельзя оставаться равнодушным и безучастным.

— Как вы объяснили детям, что происходит?

— Младшему это в любом случае еще непонятно. А остальные сами поняли, что, оказывается, жизнь — несправедливая штука. И не всё так гладко, как показывают по телевизору. Они всегда видели, сколько трудов стоит родителям то, что у нас есть, их счастливое детство.

И тут вдруг после выборов у нас отняли базовую гарантию спокойствия и безопасности. Отключили интернет. Нельзя посмотреть мультики, нельзя позаниматься с педагогом английским, нельзя позвонить по видеосвязи бабушке, а ехать к бабушке опасно и страшно: слышны взрывы, сирены, стрельба. Как здесь делать вид, что все в порядке и «только б не было войны»? Она уже произошла — эта война, независимо от наших желаний. Я мать, я должна защитить своих детей. Я хочу, чтобы они могли полагаться на закон и правоохранительные органы.

— Вы многодетная мать. Мы часто слышим, что таким женщинам у нас особый почет, а их семьям — дополнительные материальные блага.

— Да, прямо в роддом ключи от огромной квартиры принесли. (Смеется.) У меня была своя «однушка», родители поднакопили, да и я сама подрабатывала с 16 лет. Вышла замуж, родила двоих, заработали с мужем деньги на доплату и обменяли «однушку» на «двушку».

Родился третий малыш, стали в очередь как многодетные. Так в исполкоме сказали, что метров нам, оказывается, совсем немного не хватает. Предложили сдать нашу квартиру по их оценочной стоимости государству, а взамен получить право построить квартиру побольше в Каменной Горке. В итоге мы строились самостоятельно, взяв в банке льготный кредит на «недостающие» 15 метров. Никто нам ничего не дарил. Старались, зарабатывали, пахали, чтобы построить свое. Платим налоги, как и все, наши дети тоже будут платить эти налоги.

— У вас очень экзотическое имя для нашей страны.

— По маме я белоруска, а отец — африканец, родом из Гвинеи. Учился в БГУ, на мехмате, оканчивал здесь аспирантуру. Тут и познакомился с мамой, она тоже была студенткой БГУ. Я выросла здесь, много времени проводила у бабушки в деревне под Пуховичами. При задержании меня спрашивали: а вы точно гражданка Беларуси? Да, я на все 100% белоруска.

— Вы не боитесь последствий для семьи?

— Могут ли мою семью поставить в СОП? Для этого нужны очень веские основания, которых нет. Судите сами: старшая дочка поступила на бюджет в колледж БГУИР, средний балл в школе — 9,3. Многократная чемпионка Беларуси по чирлидингу, училась в хореографической школе. Окончила модельную школу, но отказалась от зарубежных контрактов, хочет жить и работать здесь. Сын — спортсмен, занимался тайским боксом, сейчас в гандболе. Учится хорошо, как и средняя дочка — ей 12 лет. Долгое время танцевала в очень известном ансамбле.

Младшая девочка — ей 7 — очень хорошо рисует. Малышу — 4 года. У него пока из достижений — занятия в школе раннего развития. Все на хорошем счету. Друг за друга горой, маме помогают. В школе знают, где я была, но они не имеют ко мне никаких претензий, наоборот — поддержали. Возможно, что какие-то службы в дальнейшем попытаются через детей надавить на меня. Если что — буду бороться.

Я, быть может, наивная, но считаю, что добро должно побеждать зло. Я бы хотела, чтобы восторжествовал закон, чтобы все было честно и мирно. И я всем хочу этого пожелать вне зависимости от того, чью сторону в политике они поддерживают. Потому что, на самом деле, все мы этого хотим: жить в честной и мирной стране.

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