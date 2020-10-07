Минск и регионы восстали: мощное видео 7.10.2020, 11:05

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Белорусы выходят на протест каждый день.

Беларусь восстала против фальсификации выборов властями и применения насилия против мирных граждан на мирных акциях протеста. В Минске и других городах Беларуси продолжаются протестные акции не утихают: белорусы требуют отставки нелегитимного Лукашенко и свободы для всех политзаключенных, а так же провести новые честные выборы.

Мощный видеоролик одного дня протестов в Беларуси опубликовал youtube-канал Dr Minsk.

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