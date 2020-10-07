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Министр обороны Польши ушел на карантин из-за коронавируса у генерала

  • 7.10.2020, 11:43
Министр обороны Польши ушел на карантин из-за коронавируса у генерала
Мариуш Блащак
Фото: Adam Guz /East News

Мариуш Блащак работает из дома.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак находится на карантине после контакта с генералом Ярославом Громадзиньским, у которого подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом сообщаетСharter97.org со ссылкой на польские СМИ.

"После вчерашнего подтверждения COVID-19 у генерала Ярослава Громадзинського, с которым я контактировал, я пошел на карантин и работаю из дома", - сообщил Блащак.

По словам министра, у него нет никаких симптомов болезни.

Отметим, что Мариуш Блащакприсутствовал на церемонии приведения к присяге нового правительства. Сначала она должна была состояться в понедельник, однако в тот же день утром Пшемыслав Чарнек, который должен возглавить объединенные ведомства образования и науки, сообщил, что у него положительный результат теста на наличие COVID-19.

После исследования контактов зараженного чиновника на карантин были направлены: вицепремьер Яцек Сасин, глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, глава правительства Дариуш Пионтковский и заместитель министра климата Яцек Оздоба.

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