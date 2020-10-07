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«Все лицо, вся грудь была как будто обожжены - покраснели и горели»

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  • 7.10.2020, 12:02
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«Все лицо, вся грудь была как будто обожжены - покраснели и горели»
Фото: tut.by

13-летняя девочка из Гродно рассказала о том, как ее задержали фашисты Караева.

13-летнюю Настю в минувшее воскресенье задержали в Гродно, около площади Советской, где должна была состояться акция протеста и проходила сельскохозяйственная ярмарка. У ярмарки дежурили силовики и стоял спецтранспорт. Девочка в центр города пришла с отчимом. Прогулка завершилась конфликтом мужчины с правоохранителями и жестким задержанием как взрослого человека, так и ребенка — видео задержания 13-летней девочки разошлось по Сети и вызвало резонанс в обществе. Спустя несколько часов Настю из РОВД забрала мама, ее отчиму позже дали 7 суток, сообщает tut.by.

Алла, мама девочки, рассказывает, что ее муж Александр и его друг пошли на площадь посмотреть, будет ли там проходить митинг. Взяли с собой и Настю.

Настя рассказывает, что около площади было много силовиков. Отчим остановился около одного из них и что-то стал говорить. Те, по ее словам, отвечали: «Что, поговорить хочешь? Сейчас поговорим».

Фото: tut.by

— Они что-то еще говорили, но мы пошли дальше. Решили уйти во двор, а оттуда — домой, но увидели, что Сашиного друга нет рядом — и вернулись. А потом как-то все быстро получилось: милиционеры что-то стали снова говорить, Саша отвечал, — вспоминает девочка.

Через несколько минут к Александру подбежали шестеро силовиков. Они, по словам подростка, стали заламывать отчиму руки. Вокруг кричали люди, девочка, говорит, испугалась — и облила одного из омоновцев колой.

Фото: tut.by

— Напитка в бутылке оставалось совсем немного. Она и плеснула на кого-то, — говорит мама девочки.

Настя вспоминает: в какой-то момент силовики стали распылять газ. Ранее в милиции, напомним, поясняли, что газ на 13-летнюю девочку в Гродно не распыляли — мол, применили против ее отчима, потому что он вел себя агрессивно. Однако Настя уверяет: точно видела, что струю газа направили именно на нее.

Фото: tut.by

— Майка белая, а все оранжевое — это, мы считаем, следы от газа. У нее все лицо, вся грудь была как будто обожжена, покраснели и горели. Она писала мне, что все жжет, — рассказывает Алла.

Девочку, как и отчима, забрали в автозак. Двое силовиков тащили ее туда по земле.

— Я не сопротивлялась, но меня очень быстро скрутили. Я не могла пошевелиться и что-то сделать. И как будто кто-то толкнул в спину, между лопаток, — говорит Настя и признается: в тот момент сильно испугалась. Сначала за отчима, потом — за себя, когда оказалась в автозаке.

Она написала маме, что находится в спецтранспорте, и просила забрать оттуда, а также пыталась узнать у правоохранителей, куда их везут, но никто ей ничего не говорил.

Фото: tut.by

— Я начала выяснять, где она может быть. Позвонила в РОВД Октябрьского района — туда раньше больше всего людей привозили. Там мне сказали, что ребенка забрать не могли. Потом оказалось, — и Настя сама мне об этом написала, — что она в РОВД Ленинского района.

После беседы девочку вместе с мамой из милиции отпустили. Правда, на следующий день к семье пришла комиссия из школы вместе с милиционером проверить условия проживания ребенка.

— Сказали, что в течение 15 дней дадут ответ о том, поставят ли нас в СОП или не поставят, также Настю, как мы поняли, могут поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. У нас все в порядке дома, мы работаем, дочь хорошо учится, к ней в школе нет никаких претензий. Я, конечно, понимаю, что было неправильно брать ее с собой в центр в воскресенье — тем более что Саша был выпивший, — говорит Алла.

Александр сейчас находится в ИВС на улице Гая. После воскресного инцидента ему дали 7 суток.

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