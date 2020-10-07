закрыть
7 октября 2020, среда, 12:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко больше нет

2
  • 7.10.2020, 12:03
  • 2,438
Лукашенко больше нет
Фото: «Радыё Свабода»

Надо продолжать действовать и не останавливаться.

Читатель Telegram-канала «Баста!» Делится своими наблюдениями о ситуации в Беларуси.

«Обстановка в стране меняется на глазах и не в пользу диктатора, - пишет он. - Экономика разваливается на куски и нет никакой возможности ее восстановить, легитимность Лукашенко не признана подавляющим большинством стран, а на его ближайшее окружение наложены санкции. Вокруг него образовывается вакуум, как внутри страны, так и за ее пределами.

Работники МИДа Беларуси увольняются с завидным постоянством, так же милиция и прокуратура, а у чиновников и у военного руководства появились сомнения в устойчивости режима, которые постепенно перерастают в уверенность, что Лукашенко скоро не будет.

При этом белорусы массово выходят на протесты и динамика этих протестов сохраняется - это очень и очень важно.

Белорусы, не верьте государственной пропаганде, не верьте мутным сплетням, не верьте в блеф и запугивания Трехпроцентного царька, который сыплет враньем через слово. Не дайте себя запугать и деморализовать.

Белорусы больше не говорят «если мы вдруг выиграем», а спрашивают друг у друга «когда мы уже наконец выиграем?» - это важно, важно тем, что все поняли - Лукашенко больше нет!

Рецепт нашей победы прост - надо продолжать действовать и не останавливаться! Тогда мы увидим, как чиновники начнут дистанцироваться от Лукашенко, а затем и вовсе от него отвернутся, как военное командование будет игнорировать приказы или откажется их выполнять, как ОМОН побросает свои щиты и побежит на вчерашнего друга-ОМОНовца писать заявление в ближайшее РОВД и давать на него показания, как с наших улиц резко исчезнут тихари. Все это мы увидим.

Жыве Беларусь!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип