Лукашенко больше нет 2 7.10.2020, 12:03

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Фото: «Радыё Свабода»

Надо продолжать действовать и не останавливаться.

Читатель Telegram-канала «Баста!» Делится своими наблюдениями о ситуации в Беларуси.

«Обстановка в стране меняется на глазах и не в пользу диктатора, - пишет он. - Экономика разваливается на куски и нет никакой возможности ее восстановить, легитимность Лукашенко не признана подавляющим большинством стран, а на его ближайшее окружение наложены санкции. Вокруг него образовывается вакуум, как внутри страны, так и за ее пределами.

Работники МИДа Беларуси увольняются с завидным постоянством, так же милиция и прокуратура, а у чиновников и у военного руководства появились сомнения в устойчивости режима, которые постепенно перерастают в уверенность, что Лукашенко скоро не будет.

При этом белорусы массово выходят на протесты и динамика этих протестов сохраняется - это очень и очень важно.

Белорусы, не верьте государственной пропаганде, не верьте мутным сплетням, не верьте в блеф и запугивания Трехпроцентного царька, который сыплет враньем через слово. Не дайте себя запугать и деморализовать.

Белорусы больше не говорят «если мы вдруг выиграем», а спрашивают друг у друга «когда мы уже наконец выиграем?» - это важно, важно тем, что все поняли - Лукашенко больше нет!

Рецепт нашей победы прост - надо продолжать действовать и не останавливаться! Тогда мы увидим, как чиновники начнут дистанцироваться от Лукашенко, а затем и вовсе от него отвернутся, как военное командование будет игнорировать приказы или откажется их выполнять, как ОМОН побросает свои щиты и побежит на вчерашнего друга-ОМОНовца писать заявление в ближайшее РОВД и давать на него показания, как с наших улиц резко исчезнут тихари. Все это мы увидим.

Жыве Беларусь!»

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