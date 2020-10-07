Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в Беларуси растет 7 7.10.2020, 12:21

2,760

Разрыв в доходах составляет почти 30%.

Несмотря на высокие показатели занятости женщин, относительно высокий уровень образования и квалификации, разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами на рынке труда Беларуси увеличивается, пишет thinktanks.by.

Об этом говорится в работе «Переходный и последующий периоды: женщины на рынке труда в контексте изменяющихся социальных норм». Часть работы, автором которой является научный сотрудник Белорусского экономического исследовательского центра BEROC Мария Акулова, посвящена женщинам на рынке труда Беларуси.

Как говорится в публикации, согласно официальной статистике, средний разрыв в уровне месячной заработной платы между мужчинами и женщинами в Беларуси в 1995 году составил 20,9%, в 2000 году он снизился до 19%, в 2011 году вырос до 26,3% и в 2018 году достиг своего исторического максимума в 27,4%.

Причины разрыва

Мария Акулова отмечает, что существуют некоторые потенциальные причины роста гендерного разрыва: мужчины, как правило, зарабатывают больше, чем женщины; женщины чаще, чем мужчины, ухаживают за детьми, что отражается на их заработной плате, графике работы и конкурентоспособности. Это приводит к секторальной сегрегации женщин в отраслях с низкой заработной платой, что позволяет женщинам работать по гибкому графику или неполный рабочий день, и в то же время ведет к снижению выплат.

«Частично этому способствовала «щедрая» политика в отношении семьи, предусматривающая трехлетний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, предоставляемый государством, которая сопровождалась сокращением расходов бюджета на инфраструктуру по уходу за детьми», - говорится в работе.

Там подчеркивается, что оконченное высшее образование является в Беларуси одним из немногих источников для достойного уровня заработка. Около 36,7% белорусских работающих женщин имеют степень бакалавра или выше, а среди работающих мужчин эта цифра составляет лишь 26,1%.

Специализации

Тем не менее, в Беларуси все еще существует значительное гендерное расхождение в выборе области специализации. Как говорится в работе, женщины более склонны изучать гуманитарные науки (77% студентов - женщины), общественные науки (90,3%) и медицину (74%), тогда как мужчины ориентированы на техническую специализацию (инженерные и технические науки - 72% студентов мужчины).

«Гендерная отраслевая структура похожа на ситуацию в образовании. Женщины сосредоточены в отраслях бюджетного сектора, где заработные платы существенно ниже (здравоохранение и социальные услуги - 85,7% всех занятых составляют женщины, образование - 81,7%), в то время как мужчины сосредоточены в строительстве (80,2%), транспорте (62,8%) и обрабатывающей промышленности (57,4%)», - пишет Мария Акулова.

Список запрещенных профессий

По ее словам, такая разница может быть частично объяснена существующим списком запрещенных для женщин профессий из-за вредных или опасных условий труда (текущий список включает 181 тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин). Первоначальный список включал 252 запрещенные профессии, однако в 2013 году он был сокращен до 181.

Например, женщинам не разрешается работать дальнобойщиками, стеклодувами, пожарными, водолазами, шахтерами и т. д. Наличие такого запрета сужает для женщин карьерный выбор и способствует сохранению существующей отраслевой сегрегации.

Воспитание детей

На взгляд Марии Акуловой, традиционное разделение социальных ролей также может влиять на уровень оплаты труда в зависимости от пола. В основном женщины ухаживают за детьми и выполняют обязанности по дому, что приводит к так называемому «двойному бремени».

Официальная статистика показывает, что белорусские женщины тратят примерно на 2 часа больше в день на различную работу по дому по сравнению с мужчинами. Такая модель общества также влечет за собой наличие «штрафа за материнство».

«Основная ответственность за воспитание детей лежит на женщине, и это негативно влияет на уровень ее заработной платы. В среднем, материнство снижает заработную плату на 14,4%. Это, в сочетании с общим гендерным разрывом в оплате труда и отсутствием «штрафа за отцовство», означает, что суммарный «штраф за материнство» составляет 28,7%. «Штраф за материнство» еще более высокий для высокообразованных женщин, и составляет примерно 20% по сравнению с женщинами с высшим образованием, у которых нет детей», - отмечается в работе.

Реформы, равенство и инфраструктура

Примеры из международной литературы свидетельствуют о том, что наряду с реформами, более равномерное разделение домашних обязанностей и развитие инфраструктуры по уходу за детьми были бы полезны для женщин и повысили бы их эффективность, обеспечили бы профессиональный рост и вовлеченность в работу.

«Пандемия COVID-19 усилила необходимость действий по повышению гендерного равенства в Беларуси и может стать мощным толчком к реформам», - убеждена Мария Акулова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».