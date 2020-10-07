Польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» на $7,6 миллиардов 9 7.10.2020, 12:39

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Также он обязал прекратить контракты по финансированию «Северного потока-2».

Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на «Газпром» и еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», максимальные штрафы — в $7,6 млрд и $61 млн соответственно, за строительство газопровода без его согласия, пишет «Новое время».

Об этом сообщается на сайте польского ведомства.

«Председатель польского антимонопольного ведомства (UOKiK) Томаш Хрустны наложил штраф на «Газпром» в размере свыше 29 миллиардов злотых и штраф свыше 234 миллионов злотых на пять остальных компаний, участвующих в строительстве газопровода — это следствие отсутствия согласия на сделку «Северный поток-2». По решению председателя UOKiK, субъекты обязаны расторгнуть соглашения, заключенные с целью финансирования газопровода «Северный поток-2», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что завершили расследование в отношении компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» без необходимого на то согласия председателя UOKiK. Два года назад по этому делу были предъявлены обвинения шести компаниям: российскому «Газпрому», французской Engie Energy, немецкой Uniper, австрийской OMV, голландскo-британский Shell и немецкой Wintershall.

Отмечается, что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, шесть компаний-участников консорциума «Северный поток-1» заключили ряд соглашений о финансировании «Северного потока-2».

«Менее чем через год, после того, как председатель UOKiK выдвинул серьезные возражения в отношении концентрации, «Газпром» подписал с пятью западноевропейскими энергетическими концернами соглашения о газопроводе «Северный поток-2». Согласно им, половина стоимости строительства газопровода, общая стоимость которого оценивается в 9,5 млрд евро, должна была финансироваться именно этими 5 концернами — по 950 млн евро каждый. Вторую половину должен был профинансировать «Газпром». Те же субъекты, которые в соответствии с действующим в Польше законодательством, защищающим конкуренцию, ранее запрашивали у нас согласие и его от нас не получили, стали сторонами соглашений о финансировании. При этом уровень их финансового вовлечения остался аналогичным, а условия финансирования были определены таким образом, чтобы получить долю в «Северном потоке-2» на более позднем этапе проекта. Единым и общим для всех участников концентрации является также интерес, сопровождающий реализацию проекта», — объяснил Томаш Хрустны.

По мнению председателя UOKiK, эти действия были предприняты несостоявшимися партнерами «Северного потока-2» в качестве обходного маневра с целью избежания необходимости получения согласия UOKiK на создание компании, финансирующей строительство газопровода.

«Если бы проект был только финансовым, то «Газпром» спокойно мог бы получить финансирование от правительства РФ или от коммерческих банков, возможно, смог бы реализовать его самостоятельно. Следует подчеркнуть, что деятельность в качестве финансового учреждения не относится к основной деятельности ни одного из остальных участников концентрации. Прежде всего, Uniper, Engie, OMV, Shell и Wintershall являются клиентами, а иногда и конкурентами «Газпрома» на рынке газа. Финансирование совместного предприятия, осуществляемое участниками рынка газа, а не финансовыми институтами, свидетельствует о возникновении общих экономических интересов между всеми этими субъектами. Без участия этих субъектов «Северный поток-2» не смог бы функционировать и вести проект строительства газопровода в рамках Европейского Союза и, поэтому, скорее всего, он вообще не был бы создан», — добавил Хрустны.

Председатель UOKiK считает, что компании никогда не отказывались от намерения проведения концентрации, они просто реализовали его в другой форме. Ни один из предпринимателей не уведомил об этих действиях польское антимонопольное управление, пренебрегая, тем самым, законами, действующими в Польше, тождественными действующим законам Европейского Союза, говорится в сообщении. В UOKiK подчеркнули, что реализация проекта нарушает законодательство и принципы честной конкуренции, а также приведет к усилению зависимости потребителей газа на внутреннем рынке от одного поставщика — «Газпрома».

«Компании, финансирующие газопровод действовали преднамеренно, поэтому они были наказаны максимальными финансовыми санкциями, составляющими в каждом случае по 10% процентов их годового оборота», — сообщили в UOKiK.

«Газпром» оштрафован на 29,076 млрд злотых, Еngie Energy — на 55,5 млн злотых, Uniper — на 29,9 млн злотых, OMV — на 87,7 млн злотых, Shell — на 30,2 млн злотых, Wintershall — на 30,79 млн злотых.

Также председатель UOKiK предписал сторонам расторгнуть соглашения, заключенные с целью финансирования «Северного потока-2». Это позволит восстановить состояние конкуренции до проведения концентрации. У компаний есть 30 дней с момента получения решения на расторжение контрактов, а в случае обжалования решения в суде — с момента его вступления в законную силу.

Напомним, что в августе UOKiK оштрафовал «Газпром» на 213 млн злотых ($57 млн) из-за отказа предоставить информацию для расследования по «Северному потоку-2». Компания обжаловала это решение регулятора.

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