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Медики рассказали, кто из женщин легче переносит коронавирус

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  • 7.10.2020, 12:46
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Медики рассказали, кто из женщин легче переносит коронавирус

Есть различная восприимчивость между разными народами.

Врачи подметили уникальную особенность людей, которые болеют опасным коронавирусом — как ни странно, болезнь легче переносят женщины со светлыми волосами. Такие данные сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает cursorinfo.co.il.

«Есть различная восприимчивость между разными народами. Вы знаете, по оценкам считается, что легче всего болеют светлые женщины. Хуже всего болеют люди из Юго-Восточной Азии. То есть и генетически детерминированные какие-то особенности», — рассказала специалист в интервью для телеканала «Украина 24».

Она отметила. что «сценарии» пандемии в пострадавших странах требуют изучения, важно выяснить что произошло, это тоже требует анализа. «Кто у них умирал тогда, какие возрастные группы. Понимаете, у нас сейчас, что мне не нравится и меня настораживает, просто тяжело работать становится, и морально, в том числе, потому что увеличивается количество молодых людей. Не по 80 лет, не по 90, как умирали в Италии», — объяснила Ольга Голубовская.

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