У заразившегося коронавирусом Петра Порошенко ухудшилось состояние 9 7.10.2020, 13:11

5,321

Петр Порошенко

У пятого президента Украины двустороннее воспаление легких.

Состояние заболевшего коронавирусом экс-президента Украины Петра Порошенко ухудшилось. Об этом рассказала его супруга Марина Порошенко в программе «Стыдно».

Марина Порошенко рассказала, что в семье COVID-19 заболела и их дочь Евгения. Она болезнь переносит легче, чем отец — температура у нее легко сбивается.

— Его состояние — хуже. У него двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни, — рассказала Марина Порошенко.

О заражении коронавирусом Порошенко сообщил 29 сентября. Сначала он решил лечиться дома, назвав COVID-19 «очень коварной болезнью», и посоветовал всем жителям Украины беречь себя. В минувшие выходные его жена сообщила, что

Порошенко госпитализирован с двусторонней пневмонией в одну из больниц Киева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».