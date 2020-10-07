Международная организация EU Athletes потребовала освободить Елену Левченко 7.10.2020, 13:23

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Елена Левченко

Фото: tut.by

Спортсменов всего мира призвали к солидарности с Беларусью.

Международная организация EU Athletes призвала освободить баскетболистку Елену Левченко, осужденную в Беларуси на 15 суток административного ареста. Также выражается поддержка сотням белорусских спортсменов, которые выступили за новые выборы и против насилия силовиков.

Обращение EU Athletes опубликовано в Twitter. Международная организация разделяет озабоченность международного сообщества ситуацией в нашей стране. Она осуждает насилие в отношении мирных протестующих, все формы давления и репрессий, в том числе и против белорусских спортсменов.

EU Athletes призывает международное сообщество, олимпийское движение, спортивные организации выступить в поддержку спортсменов в Беларуси, требовать прекращения их преследования за политическую позицию и немедленного освобождения Левченко.

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