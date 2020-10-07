закрыть
7 октября 2020, среда, 16:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Международная организация EU Athletes потребовала освободить Елену Левченко

  • 7.10.2020, 13:23
  • 3,216
Международная организация EU Athletes потребовала освободить Елену Левченко
Елена Левченко
Фото: tut.by

Спортсменов всего мира призвали к солидарности с Беларусью.

Международная организация EU Athletes призвала освободить баскетболистку Елену Левченко, осужденную в Беларуси на 15 суток административного ареста. Также выражается поддержка сотням белорусских спортсменов, которые выступили за новые выборы и против насилия силовиков.

Обращение EU Athletes опубликовано в Twitter. Международная организация разделяет озабоченность международного сообщества ситуацией в нашей стране. Она осуждает насилие в отношении мирных протестующих, все формы давления и репрессий, в том числе и против белорусских спортсменов.

EU Athletes призывает международное сообщество, олимпийское движение, спортивные организации выступить в поддержку спортсменов в Беларуси, требовать прекращения их преследования за политическую позицию и немедленного освобождения Левченко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип