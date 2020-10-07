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Лукашист, разбивший ночью в Минске окно с БЧБ, попал на видео

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  • 7.10.2020, 13:30
  • 14,887
Лукашист, разбивший ночью в Минске окно с БЧБ, попал на видео

Нелюдь был с рогаткой и, кажется, в балаклаве.

Утром в среду, 30 сентября, на балконе одной из квартир в доме 4А по Щорса в Минске, где висел БЧБ-флаг, разбили стекло. Человек, сделавший это, попал на камеры видеонаблюдения, установленные на здании, сообщает tut.by.

Произошло это в 4 утра. Судя по видео, окно разбил не случайный прохожий. В это время по улице Щорса проехало всего одно авто, похожее на темный Volkswagen Polo Sedan. Водитель припарковался на встречке, у домов 4А и 4Б. Мужчина был одет в темное, на голове — кепка. Лицо закрыто маской или балаклавой. Он быстро подошел к дому, стрельнул из рогатки камнем в окно, развернулся и ушел. Все заняло буквально одну минуту, и авто уехало в сторону улицы Железнодорожной.

Опознать мужчину, конечно, сложно, однако по походке его, возможно, узнают близкие.

Напомним, семья минчан обнаружила разбитое окно утром, когда родители вернулись с ребенком из поликлиники. Камень нашли в детских игрушках, которые стояли на балконе.

Минчане вызвали милицию, написали заявление, но видео с камер сотрудники изымать не стали, предложили посмотреть записи самостоятельно и предоставить видеоматериалы на флешке.

Стекло на балконе минчанам уже заменили, специалист, который занимается окнами, сделал это бесплатно.

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