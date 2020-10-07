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В Чехии новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

  • 7.10.2020, 13:40
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В Чехии новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

Растет количество госпитализаций.

В Чехии побит антирекорд по количеству заражений коронавирусом за один день, сообщает cайт Сharter97.org со ссылкой на данные чешского Минздрава.

В минувший вторник в Чехи выявили 4 457 носителей вируса и больных СOVID-19. Это на 700 случаев больше, чем 2 октября. В соотношении с общим количеством жителей, Чехия в настоящее время по скорости распространения эпидемии коронавируса является худшей страной в Европейском союзе. При этом в Чехии растет количество госпитализаций, а также показатель тяжелых случаев заболевания и смертей. За последние сутки от СOVID-19 в стране скончалось 13 человек.

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