В Чехии новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 7.10.2020, 13:40

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Растет количество госпитализаций.

В Чехии побит антирекорд по количеству заражений коронавирусом за один день, сообщает cайт Сharter97.org со ссылкой на данные чешского Минздрава.

В минувший вторник в Чехи выявили 4 457 носителей вируса и больных СOVID-19. Это на 700 случаев больше, чем 2 октября. В соотношении с общим количеством жителей, Чехия в настоящее время по скорости распространения эпидемии коронавируса является худшей страной в Европейском союзе. При этом в Чехии растет количество госпитализаций, а также показатель тяжелых случаев заболевания и смертей. За последние сутки от СOVID-19 в стране скончалось 13 человек.

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