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Совокупное состояние всех долларовых миллиардеров превысило $10 триллионов

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  • 7.10.2020, 14:17
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Совокупное состояние всех долларовых миллиардеров превысило $10 триллионов

Это новый рекорд.

Рост состояния богатейших людей мира произошел за счет V-образного восстановления стоимости активов.

Совокупное состояние всех долларовых миллиардеров в мире достигло рекордных $10,2 трлн на конец июля текущего года. Об этом говорится в результатах исследования консалтинговой и аудиторской компании PwC и банка UBS, передает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что рост состояния богатейших людей планеты произошел благодаря V-образному восстановлению стоимости активов. Предыдущий пик в $8,9 трлн был зафиксирован в 2017 году.

За три года количество долларовых миллиардеров в мире выросло с 2,158 тыс. до 2,189 тыс. В отчете также указываются данные на начало апреля 2020 года. Тогда в мире насчитывалось 2,058 тыс. миллиардеров, что на 43 меньше, чем годом ранее. Общее состояние миллиардеров в апреле составляло $8 трлн, что на $564 млрд ниже объема годом ранее.

«Поскольку это исключительный год, мы решили еще больше расширить объем нашего исследования и выйти за стандартные временные рамки анализа, чтобы учесть восстановление фондового рынка после краха, вызванного COVID-19 в марте 2020 года», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с марта по июнь богатейшие люди мира потратили на борьбу с пандемией больше, чем когда-либо прежде. Более 200 миллиардеров публично объявили о выделении в совокупности свыше $7,2 млрд, в том числе в виде финансовых пожертвований ($5,5 млрд), а также промышленных товаров и оборудования.

В период с 2009 года по 2020 год состояние американских миллиардеров выросло на 170% и составляет в настоящее время почти $3,609 трлн. В материковом Китае стоимость активов богатых людей взлетела в 12,5 раза — до $1,681 трлн. В Германии показатель вырос на 175% до $595 млрд, в России — на 80%, до $467,6 млрд, во Франции — на 439%, до $443 млрд, в Индии — на 90%, до $423 млрд, в Гонконге — на 208%, до $356 млрд.

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